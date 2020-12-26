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【全民造星III】全民投票暫時Cloud領先 陳葦璇緊隨其後

娛樂 21:00 2020/12/26

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《全民造星III》

《全民造星III》今晚（12月26日）舉行決賽，《全民造星III》的10強在今晚將各有兩項自選演出及一項團體表演。

評判為毛舜筠、鄧麗欣（Stephy）、王苑之（Ivana）及ViuTV製作部副總裁金廣誠，而原本之一的導演麥兆輝因事缺席。

大會在首輪比賽前，公布全民投票結果，暫時Cloud以32.6%領先，陳葦璇以13.7%緊隨其後，ANSONBEAN為13.4%為第3，第4是阿Ben，有13%。至於去年曾有參賽的KLAU，只得2.1%排最後。

撰文 : TOPick柴犬出動

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