【確診大廈】將軍澳5個屋苑上榜包括領都Water Lilies、富康花園 九龍灣德福、麗晶花園都有確診個案

▲ 鯉魚門邨鯉生樓須強制檢測。（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心（26日）公布，截至12月26日零時零分，中心正調查59宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,541宗（包括8,540宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中6宗曾於潛伏期身處外地，包括3宗是英國返港。詳情即看：【下一頁】

過去14天（12月12日至25日）累計新增1,104宗個案，包括1,021宗本地個案（其中390宗源頭不明）。

新增的確診個案以觀塘區最多宗數，不過將軍澳有5個屋苑都有確診個案，而何文田天鑄5座再度錄得2宗個案，同一座至少有4名患者。

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油塘鯉魚門邨鯉隆樓

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牛池灣彩雲邨紫霄樓X2

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酒店

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記者：伍瑋瑋