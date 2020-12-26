【全民造星III】兩屆冠軍鬥battle跳唱 姜濤+Phoebus為參賽者打氣 娛樂 22:20 2020/12/26 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 姜濤以表演嘉賓出場。 《全民造星III》總決賽今晚舉行，表演嘉賓有第二屈的冠軍Phoebus及首屆冠軍MIRROR的姜濤，二人一齊演出跳舞battle，令氣氛熾熱。 在表演環節，姜濤跟Phoebus（吳啟洋）共同跳唱《破壞王》及《巴比倫》，舞技精采。 ▲ 姜濤跟Phoebus賽前合照。（東星圖片） 姜濤事前受訪，表示對今晚參賽者鼓勵，也指不介意後浪趕上，對自己及參賽者都有信心。 另外，Phoebus據知已獲唱片公司看中，明年將組成男子組合出道。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【全民造星III】全民投票暫時Cloud領先 陳葦璇緊隨其後 今日 21:00 【全民造星III】全民投票暫時Cloud領先 陳葦璇緊隨其後 【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌 Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】 15:30 2020/12/23 【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌 Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】 【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚 無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號 17:17 2020/12/24 【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚 無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號 全民造星 姜濤 ViuTV Mirror 吳啟洋