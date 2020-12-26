  • 22°C
香港時間 : 20201227日 (日) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星III】兩屆冠軍鬥battle跳唱　姜濤+Phoebus為參賽者打氣

娛樂 22:20 2020/12/26

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

姜濤以表演嘉賓出場。 （東星圖片）

《全民造星III》總決賽今晚舉行，表演嘉賓有第二屈的冠軍Phoebus及首屆冠軍MIRROR的姜濤，二人一齊演出跳舞battle，令氣氛熾熱。

在表演環節，姜濤跟Phoebus（吳啟洋）共同跳唱《破壞王》及《巴比倫》，舞技精采。

姜濤跟Phoebus賽前合照。（東星圖片）

姜濤事前受訪，表示對今晚參賽者鼓勵，也指不介意後浪趕上，對自己及參賽者都有信心。

另外，Phoebus據知已獲唱片公司看中，明年將組成男子組合出道。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星III】全民投票暫時Cloud領先　陳葦璇緊隨其後
21:00 2020/12/26
【全民造星III】全民投票暫時Cloud領先　陳葦璇緊隨其後
【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌　Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】
15:30 2020/12/23
【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌　Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】
【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚　無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號
17:17 2020/12/24
【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚　無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號
全民造星 姜濤 歌手 ViuTV Mirror 吳啟洋

最高瀏覽

【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
17:23 2020/12/26
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物
12:34 2020/12/26
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物