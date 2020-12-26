【全民造星III】兩屆冠軍鬥battle跳唱　姜濤+Phoebus為參賽者打氣

▲ 姜濤以表演嘉賓出場。 （東星圖片）

《全民造星III》總決賽今晚舉行，表演嘉賓有第二屈的冠軍Phoebus及首屆冠軍MIRROR的姜濤，二人一齊演出跳舞battle，令氣氛熾熱。

在表演環節，姜濤跟Phoebus（吳啟洋）共同跳唱《破壞王》及《巴比倫》，舞技精采。

▲ 姜濤跟Phoebus賽前合照。（東星圖片）

姜濤事前受訪，表示對今晚參賽者鼓勵，也指不介意後浪趕上，對自己及參賽者都有信心。

另外，Phoebus據知已獲唱片公司看中，明年將組成男子組合出道。