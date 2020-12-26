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【全民造星III】陳葦璇暫時領先 ANSONBEAN排第2位

娛樂 22:26 2020/12/26

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《全民造星III》今晚（12月26日）舉行決賽，《全民造星III》的10強在今晚將各有兩項自選演出及一項團體表演。

星級評判為毛舜筠、鄧麗欣（Stephy）、王苑之（Ivana）及ViuTV製作部副總裁金廣誠，而原本之一的導演麥兆輝因事缺席。

經過分別歌唱、跳舞兩項自選演出後，公布評判暫時評分，陳葦璇憑70分領先，ANSONBEAN以64分佔第2位，KLAU憑61分在第3位。

撰文 : TOPick柴犬出動

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