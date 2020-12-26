【全民造星III】陳葦璇暫時領先 ANSONBEAN排第2位 娛樂 22:26 2020/12/26 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 陳葦璇暫時領先。（攝影：陳家瑩、梁樂欣） 《全民造星III》今晚（12月26日）舉行決賽，《全民造星III》的10強在今晚將各有兩項自選演出及一項團體表演。 星級評判為毛舜筠、鄧麗欣（Stephy）、王苑之（Ivana）及ViuTV製作部副總裁金廣誠，而原本之一的導演麥兆輝因事缺席。 ▲ 毛姐、Stephy任評判。（攝影：陳家瑩、梁樂欣） 經過分別歌唱、跳舞兩項自選演出後，公布評判暫時評分，陳葦璇憑70分領先，ANSONBEAN以64分佔第2位，KLAU憑61分在第3位。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活 Ben鏡頭前後反差最大【有片】 15:31 2020/12/23 【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活 Ben鏡頭前後反差最大【有片】 【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌 Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】 15:30 2020/12/23 【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌 Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】 【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」 同組Alina開解：很快過去【有片】 17:53 2020/12/22 【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」 同組Alina開解：很快過去【有片】 【全民造星III】CY+NY+Klau的那些年 一個原因令Kimman成眾人偶像【有片】 11:28 2020/12/22 【全民造星III】CY+NY+Klau的那些年 一個原因令Kimman成眾人偶像【有片】 【全民造星III】Ben為演出「頂硬上」折骨 Cloud：原來你會痛？【有片】 16:40 2020/12/21 【全民造星III】Ben為演出「頂硬上」折骨 Cloud：原來你會痛？【有片】 全民造星 ViuTV 綜藝節目