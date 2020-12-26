【新冠肺炎】衞生署一名外判員工確診 患者於機場的臨時樣本採集中心工作

▲ 衞生防護中心在晚上表示，一名外判員工確診新冠肺炎。（資料圖片）

本地第四波疫情未止，衞生防護中心公布本港今日（26日）新增59宗確診個案，６宗輸入個案包括３宗來自英國，本地個案中有26宗屬源頭不明，患者由7歲至91歲，其中8宗由社區檢測中心驗出。累計個案８,541宗，初步確診個案有約50宗。詳情即看:【下一頁】

衞生防護中心在晚上表示，一名外判員工確診新冠肺炎，中心表示，該名在衞生署設於香港國際機場的臨時樣本採集中心工作。

有關人員於臨時樣本採集中心負責接待由香港國際機場入境的人士，最近一次當值日期為12月23日，工作時有佩戴合適的防護裝備，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

中心已對個案展開流行病學調查及接觸者追蹤的工作，以界定及追蹤相關的密切接觸者，並會為相關人士安排病毒測試。



衞生署強調在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為屬下人員提供口罩和其他防護裝備、加強工作環境的清潔和消毒，以及再次提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋