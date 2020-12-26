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【全民造星III】折骨Ben獲冠軍 陳葦璇奪亞軍ANSONBEAN獲季軍

娛樂 23:41 2020/12/26

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《全民造星III》

《全民造星III》今晚舉行總決賽，經過3輪比賽後，冠軍由阿Ben獲得，陳葦璇奪亞軍，賽前大熱ANSONBEAN獲季軍。

其實3人在評判評分均獲得17分，但最終由觀眾投票比例分勝負，因Ben於觀眾投票中得分最高，所以成為冠軍。

撰文 : TOPick柴犬出動

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