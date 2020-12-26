【全民造星III】折骨Ben獲冠軍 陳葦璇奪亞軍ANSONBEAN獲季軍 娛樂 23:41 2020/12/26 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 《全民造星III》 《全民造星III》今晚舉行總決賽，經過3輪比賽後，冠軍由阿Ben獲得，陳葦璇奪亞軍，賽前大熱ANSONBEAN獲季軍。 其實3人在評判評分均獲得17分，但最終由觀眾投票比例分勝負，因Ben於觀眾投票中得分最高，所以成為冠軍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚 無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號 17:17 2020/12/24 【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚 無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號 【全民造星III】CY+NY+Klau的那些年 一個原因令Kimman成眾人偶像【有片】 11:28 2020/12/22 【全民造星III】CY+NY+Klau的那些年 一個原因令Kimman成眾人偶像【有片】 【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」 同組Alina開解：很快過去【有片】 17:53 2020/12/22 【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」 同組Alina開解：很快過去【有片】 【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌 Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】 15:30 2020/12/23 【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌 Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】 【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活 Ben鏡頭前後反差最大【有片】 15:31 2020/12/23 【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活 Ben鏡頭前後反差最大【有片】 全民造星 綜藝節目 ViuTV