【醫院群組】聯合醫院再多一名病人及3名職員初步陽性 累計12名病人及7名職員染病

▲ 聯合醫院懷安科病房出現院內感染群組。（林宇翔攝）

基督教聯合醫院懷安科及內科病房（2D病房）感染群組擴大，發言人晚上（26日）公布，再多一名病人及3名職員初步確診，累計12名病人及7名職員確診或初步確診共19人染疫，是疫情爆發以來，最大宗的院內感染群組。

醫院指出一名83歲女病人於12月18日入住懷安科及內科病房，當日入院篩查為陰性，12月19日轉送骨科病房，12月20日出院。她於12月24日在社區檢測後初步確診。12名病人正在醫院隔離病房留醫，除了一人情況危殆，其餘情況穩定。



就懷安科及內科病房出現群組確診個案，再發現多8名女病人初步確診，年齡為20至92歲，醫院已為195名相關病房職員做檢測，至今共有7名職員檢測結果呈初步陽性，包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名外判清潔員工。

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有關患者已被轉送至隔離病房接受治療，目前情況穩定。其餘職員檢測結果均呈陰性，有關調查工作仍在進行中。感染控制組正就這7名醫護人員接觸過的員工和病人進行接觸追蹤調查。

港大微生物學系講座教授袁國勇及其專家組及醫管局總感染控制主任賴偉文醫生等專家今日下午到聯合醫院實地視察。袁國勇檢視病人及職員感染個案、病房工作流程及醫院感染控制措施後認為醫院感染控制措施合適。

袁國勇相信今次院內出現多宗確診個案，是有病人在社區感染後成為「超級傳播者」，加上懷安科及內科病房內的病人為末期病患、免疫系統差、更有個別病人已有嚴重器官衰竭，加上晚期病人可能已有呼吸困難，未能長期正確佩戴口罩，令病毒擴散。詳情即看:【下一頁】

他亦建議醫護人員為這些病人進行口腔護理或餵食時，應戴上護目裝備。他又說，雖然該名病人入院篩查檢測呈陰性，但不排除當時已是潛伏期，建議醫院在病人入院篩查後，一旦發現病人肺部受感染或病徵轉差，應再為病人安排病毒測試。他又建議有關病房可再加強病房的抽風設備。

▲ 院方邀請港大微生物學系講座教授袁國勇（左二）調查事件。（林宇翔攝）

醫院指在聽取專家組意見後，已即時加強相關護理程序的感染控制，提醒醫護人員要留意為病情轉差的病人再安排病毒測試，以及在病房加設附有高效能空氣微粒子過濾器的空氣清新機，除了早前已暫停恩恤探訪外，再加強下列感染控制措施：

暫停接收新症；

暫停病人轉病房或轉院之安排；

暫不會安排病房員工到其他病房工作；

嚴格執行接觸及飛沫傳播防護措施；

為受影響病人和職員在指定時間內重覆檢測

為受影響員工安排院內宿房。

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記者：伍瑋瑋