【全民造星III】折骨舞王Ben奪冠感動到喊 台下絕密花絮照更見珍貴友情【多圖】

《全民造星III》總決賽三甲誕生！經過3輪比賽後，冠軍由阿Ben獲得，陳葦璇奪亞軍，賽前大熱ANSONBEAN獲季軍。三甲賽後接受TOPick訪問，細談感受。

Ben以折骨舞眾望所歸奪冠，Ben表示今次是突破自己，其中包括唱歌，也是首次要在台上演唱。

▲ Ben、ANSONBEAN、陳葦璇贏出。（東星圖片）

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陳葦璇也是首次沒有跳舞，在台上獨唱《願》，指是一大挑戰。而Ansonbean則覺雖沒有觀眾，此晚也是同樣興奮地演出。

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Ben指心目中的三中原是陳葦璇、ANSONBEAN及CLOUD：「自己一直沒想過會入決賽，漸漸有人支持，自信多了，也沒想過有名次。」

至於ANSONBEAN，也有看好黃劍文，稱是直覺。

Ben則坦言：「得獎那刻人人湧上來，感受好多愛，感動到哭出來。」

▲ 眾人大合照。（攝影：越玲瓏、陳家瑩、梁樂欣）

講到未來去向，陳葦璇稱：「我有開始寫歌，希望可和更多人合作寫歌，也會找《造星》朋友featuring，大家會多點聽到我的歌。」

ANSONBEAN則說：「音樂方面一定會唱歌同Rap，還有很多東西想試，無論跳舞、演戲都有好多進步空間，演戲、甚至默劇都可以。」

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《造星III》幕後花絮

鏡頭前一眾參賽者落力演出，但台下以至賽後，卻更見眾人真情流露。

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眾人經歷大半年賽事，都成為好友，贏或輸都無損友情。

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同場加映：《全民造星III》10強決賽前專訪

記者：越玲瓏、陳家瑩、梁樂欣