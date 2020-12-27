  • 22°C
香港時間 : 20201227日 (日) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星III】折骨舞王Ben奪冠感動到喊　台下絕密花絮照更見珍貴友情【多圖】

娛樂 08:55 2020/12/27

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《全民造星III》總決賽三甲誕生！經過3輪比賽後，冠軍由阿Ben獲得，陳葦璇奪亞軍，賽前大熱ANSONBEAN獲季軍。三甲賽後接受TOPick訪問，細談感受。

Ben以折骨舞眾望所歸奪冠，Ben表示今次是突破自己，其中包括唱歌，也是首次要在台上演唱。

Ben、ANSONBEAN、陳葦璇贏出。（東星圖片）

【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚　無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號

陳葦璇也是首次沒有跳舞，在台上獨唱《願》，指是一大挑戰。而Ansonbean則覺雖沒有觀眾，此晚也是同樣興奮地演出。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Ben指心目中的三中原是陳葦璇、ANSONBEAN及CLOUD：「自己一直沒想過會入決賽，漸漸有人支持，自信多了，也沒想過有名次。」

至於ANSONBEAN，也有看好黃劍文，稱是直覺。

Ben則坦言：「得獎那刻人人湧上來，感受好多愛，感動到哭出來。」

眾人大合照。（攝影：越玲瓏、陳家瑩、梁樂欣）

講到未來去向，陳葦璇稱：「我有開始寫歌，希望可和更多人合作寫歌，也會找《造星》朋友featuring，大家會多點聽到我的歌。」

ANSONBEAN則說：「音樂方面一定會唱歌同Rap，還有很多東西想試，無論跳舞、演戲都有好多進步空間，演戲、甚至默劇都可以。」

【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」　 同組Alina開解：很快過去【有片】

《造星III》幕後花絮

鏡頭前一眾參賽者落力演出，但台下以至賽後，卻更見眾人真情流露。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

眾人經歷大半年賽事，都成為好友，贏或輸都無損友情。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：《全民造星III》10強決賽前專訪

記者：越玲瓏、陳家瑩、梁樂欣

相關文章

【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚　無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號
17:17 2020/12/24
【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚　無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號
【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌　Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】
15:30 2020/12/23
【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌　Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】
【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活　Ben鏡頭前後反差最大【有片】
15:31 2020/12/23
【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活　Ben鏡頭前後反差最大【有片】
【全民造星III】兩屆冠軍鬥battle跳唱　姜濤+Phoebus為參賽者打氣
22:20 2020/12/26
【全民造星III】兩屆冠軍鬥battle跳唱　姜濤+Phoebus為參賽者打氣
【全民造星III】折骨Ben獲冠軍　陳葦璇奪亞軍ANSONBEAN獲季軍
23:41 2020/12/26
【全民造星III】折骨Ben獲冠軍　陳葦璇奪亞軍ANSONBEAN獲季軍
娛樂人物職業 歌手 演員 全民造星 ViuTV

最高瀏覽

【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
17:23 2020/12/26
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物
12:34 2020/12/26
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物