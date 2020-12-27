  • 21°C
香港時間 : 20201227日 (日) 10:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】日本聖誕確診人數創新高 宣布12月28日起禁止外國旅客入境至明年1月底

健康 10:09 2020/12/27

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

日本疫情轉趨嚴重，日本全國在聖誕節(25日）新增3,832人確診，昨日(26日)再增3881宗確診個案，連續4日刷新單日紀錄，其中東京都再多949人染病，同樣創新高。

為防止變種病毒輸入，日本政府宣布，下周一（12月28日）起禁止所有國家及地區的外藉人士入境，直至明年1月31日。居於日本的外籍人士，需持有檢測陰性證明才可入境，入境後需居家隔離14天。

日本至今有5名男女，確診感染英國傳播的變種新型冠狀病毒，其中4人無症狀，在機場檢測呈陽性後，已入住隔離酒店，並無密切接觸者。

其中一名男子是機師，可以獲豁免在機場檢疫，其後他一名女家屬確診，由於該名女家屬並無到過英國，因此厚生勞動省相信女子是被該名男子傳染，兩人目前都在東京都留醫。

同場加映漂白水稀釋洗毒: 

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【變種病毒】法國出現首宗感染新冠肺炎變種病毒個案　確診者由英國倫敦返回法國
14:16 2020/12/26
【變種病毒】法國出現首宗感染新冠肺炎變種病毒個案　確診者由英國倫敦返回法國
日本 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【臨危不亂】升降機故障急墮23層樓 聰明女子生死關頭靠一個動作脫險
15:23 2020/12/24
【臨危不亂】升降機故障急墮23層樓 聰明女子生死關頭靠一個動作脫險
【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】
11:16 2020/12/25
【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】