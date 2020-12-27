【變種病毒】日本聖誕確診人數創新高 宣布12月28日起禁止外國旅客入境至明年1月底

日本疫情轉趨嚴重，日本全國在聖誕節(25日）新增3,832人確診，昨日(26日)再增3881宗確診個案，連續4日刷新單日紀錄，其中東京都再多949人染病，同樣創新高。

為防止變種病毒輸入，日本政府宣布，下周一（12月28日）起禁止所有國家及地區的外藉人士入境，直至明年1月31日。居於日本的外籍人士，需持有檢測陰性證明才可入境，入境後需居家隔離14天。



日本至今有5名男女，確診感染英國傳播的變種新型冠狀病毒，其中4人無症狀，在機場檢測呈陽性後，已入住隔離酒店，並無密切接觸者。

其中一名男子是機師，可以獲豁免在機場檢疫，其後他一名女家屬確診，由於該名女家屬並無到過英國，因此厚生勞動省相信女子是被該名男子傳染，兩人目前都在東京都留醫。

同場加映漂白水稀釋洗毒:

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣