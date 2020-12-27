【新冠肺炎】消息：新增約70宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指今日（27日）新增約70宗確診個案。

本港第四波新冠肺炎疫情未止，消息指今日（27日）新增約70宗確診個案，涉不明源頭感染。

衞生防護中心昨日（26日）公布新增59宗確診個案，６宗輸入個案包括3宗來自英國，本地個案中有26宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

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源頭不明個案中包括高超道33號鯉魚門邨鯉生樓，累計6宗個案涉及4個不同坐向的單位，全棟居民須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

醫管局指，聯合醫院懷安科病房爆疫，至今有19名醫護人員及病人染疫。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，相信當中一位居於九龍東的84歲女病人為超級傳播者，入院後很大機會透過空氣將病毒傳染至其他人。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙