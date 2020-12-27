【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】

▲ 李連杰幼女Jada在家中留影。

57歲「功夫皇帝」李連杰亞姐利智於99年結婚，婚後育有女兒Jane和Jada。現年17歲的Jada曾自爆多年來患有焦慮及抑鬱症，今年4月因疫情令病情復發。現時病情好轉的Jada，平安夜在家中大屋拍照，可是網民指其濃妝豔抹打扮跟以往外表完全不同。

現時17歲的Jada，曾在社交平台表示飽受憂鬱症所苦，曾留言：「隔離確實對我的心理健康造成了傷害。我曾經有焦慮和重度抑鬱症的病歷，目前正經歷著非常嚴重的復發，我以為過唔到呢一關，很幸運能夠獲得專業人士幫助。」

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▲ Jada在家中留影。（取自IG）

曾患有抑鬱症

她並透露父親李連杰一直想辦法讓她快樂，給她滿滿的愛，指：「非常感謝你的耐心和不斷的支持，謝謝你為讓我快樂所做的一切努力和你始終如一的愛。」

今年平安夜，Jada在美國家中拍了多張新相，並發布IG，看來病情好轉，精神不俗，她身穿紫色毛衣，化上煙燻妝，展現成熟感，似是參考卡通《The Fairly Oddparents》的人物。

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可是照片惹來不同反應，有網民指Jada過份成熟，更是「像很久沒洗頭一樣」，並指新造型「一點也不好看；但也有網民大讚外貌美艷，有媽媽利智的影子。

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跟姐姐同是學霸

Jade跟胞姊Jane自小在新加坡長大，在當地接受中西方教育，學好中文，新加坡的教育亦出名嚴謹。而媽媽利智亦對女兒的教育非常嚴格。

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而Jade甚具音樂天份，11歲時已在新加坡作長笛表演，於新加坡完成學業後，Jade跟隨胞姐Jane到美國留學，現就讀美國最著名兼最早開辦的私立寄宿學校Phillips Academy，至於Jane則於哈他佛大學就讀。