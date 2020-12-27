【新冠肺炎】越南籍非法入境人士確診　青山灣入境事務中心即時暫停所有探訪

▲ 一名被羈留於青山灣入境事務中心的越南籍非法入境人士確診新冠肺炎。（資料圖片）

入境處今日（27日）表示，該處於昨晚接獲衞生防護中心通知，一名被羈留於青山灣入境事務中心的越南籍非法入境人士確診新冠肺炎。入境處會積極配合衞生防護中心的檢疫措施及指示，盡快安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試並即時暫停所有探訪，直至另行通知；同時亦已安排全面清潔及消毒相關羈留設施。



入境處指，現時所有新進入中心的被羈留人士，均需進行病毒測試，其中3名非法入境的越南籍人士在本月25日，被送往中心羈留等候遣返並獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試，在等候檢測結果期間該3名人士並沒有與在中心的其他被羈留人士或任何公眾人士接觸，而相關的入境處人員皆有穿著合適個人保護裝備。

其中一名被羈留的越南籍人士於昨日（26日）晚上確診，已被即時送往醫院接受治療。而該兩名與確診者同處一個羈留室接受隔離的被羈留人士的檢測結果則呈陰性，但因被衞生防護中心列為該確診者的密切接觸者，亦已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙



