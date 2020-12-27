【新冠肺炎】新增28間餐廳曾有確診者到訪 包括深水埗文記、荃灣綠楊坊美心MX
健康 10:59 2020/12/27
衞生署衞生防護中心昨日（26日）公布，截至12月26日零時零分，中心正調查59宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,541宗（包括8,540宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增28間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。
根據衞生防護中心資料，新增的28間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：
港島
- 灣仔 駱克大廈 B 座 新新酒家 22/12/2020 8407
- 中西區 香港文華東方酒店 快船廊 14/12/2020 7978
- 東區 形薈 譚仔三哥米線 19/12/2020 8257
九龍
- 觀塘 順利邨利康樓 大家樂 16/12/2020 7962
- 觀塘 清水灣道 8號匯八坊大家樂 12/12/2020 8039
- 油尖旺 興華中心 潘芳堂 12/12/2020 8039
- 黃大仙 泰力工業中心 加多樂冰室 15/12/2020 7554
- 深水埗 恒誠大廈 文記車仔麵 15/12/2020 8039
- 深水埗 青山道 310號 新耀榮粥店 16/12/2020 8235
- 油尖旺 建煌樓 滬上園 17/12/2020 8039
- 深水埗 百老匯街 114號 富園海鮮酒家 18/12/2020 7981
- 九龍城 浙江街 46A 地下 七喜粥麵小廚 18/12/2020 8130
- 觀塘 安達商場南翼 金源茶餐廳 18/12/2020 8028, 8061
- 深水埗 美居中心 麥當勞 19/12/2020 8142
- 黃大仙 荷里活廣場 越棧越式湯粉專門店 19/12/2020 8237
- 油尖旺 始創中心 海港酒家 22/12/2020 8069, 8442
- 黃大仙 黃大仙中心北館 翠園 21/12/2020 8495
新界
- 西貢 寶盈花園商場 偉業特色粉麵茶餐廳 16/12/2020 8039
- 西貢 尚德商場 薩莉亞意式餐廳 13/12/2020 8039
- 荃灣 昌耀大廈 大家樂 12/12/2020 8113
- 荃灣 綠楊坊 美心 MX 12/12/2020 8113
- 荃灣 富麗商場 麥當勞 16/12/2020 8153
- 葵青 青衣公園 好煮意 15/12/2020 8095
- 葵青 青衣城 牛摩 15/12/2020 8095
- 荃灣 南豐中心 煌府豐盛 17/12/2020 8235
- 西貢 寶林商場 翠河餐廳 21/12/2020 8382
- 大埔 大埔超級城 NeNe Chicken 21/12/2020 8388
- 西貢 海悅豪園商場 麥當勞 22/12/2020 8493
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責任編輯：羅嘉欣