【新冠肺炎】新增28間餐廳曾有確診者到訪 包括深水埗文記、荃灣綠楊坊美心MX

▲ 新增28間餐廳曾有確診者到訪。

衞生署衞生防護中心昨日（26日）公布，截至12月26日零時零分，中心正調查59宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,541宗（包括8,540宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增28間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。

根據衞生防護中心資料，新增的28間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

灣仔 駱克大廈 B 座 新新酒家 22/12/2020 8407

中西區 香港文華東方酒店 快船廊 14/12/2020 7978

東區 形薈 譚仔三哥米線 19/12/2020 8257

九龍

觀塘 順利邨利康樓 大家樂 16/12/2020 7962

觀塘 清水灣道 8號匯八坊大家樂 12/12/2020 8039

油尖旺 興華中心 潘芳堂 12/12/2020 8039

黃大仙 泰力工業中心 加多樂冰室 15/12/2020 7554

深水埗 恒誠大廈 文記車仔麵 15/12/2020 8039

深水埗 青山道 310號 新耀榮粥店 16/12/2020 8235

油尖旺 建煌樓 滬上園 17/12/2020 8039

深水埗 百老匯街 114號 富園海鮮酒家 18/12/2020 7981

九龍城 浙江街 46A 地下 七喜粥麵小廚 18/12/2020 8130

觀塘 安達商場南翼 金源茶餐廳 18/12/2020 8028, 8061

深水埗 美居中心 麥當勞 19/12/2020 8142

黃大仙 荷里活廣場 越棧越式湯粉專門店 19/12/2020 8237

油尖旺 始創中心 海港酒家 22/12/2020 8069, 8442

黃大仙 黃大仙中心北館 翠園 21/12/2020 8495

新界

西貢 寶盈花園商場 偉業特色粉麵茶餐廳 16/12/2020 8039

西貢 尚德商場 薩莉亞意式餐廳 13/12/2020 8039

荃灣 昌耀大廈 大家樂 12/12/2020 8113

荃灣 綠楊坊 美心 MX 12/12/2020 8113

荃灣 富麗商場 麥當勞 16/12/2020 8153

葵青 青衣公園 好煮意 15/12/2020 8095

葵青 青衣城 牛摩 15/12/2020 8095

荃灣 南豐中心 煌府豐盛 17/12/2020 8235

西貢 寶林商場 翠河餐廳 21/12/2020 8382

大埔 大埔超級城 NeNe Chicken 21/12/2020 8388

西貢 海悅豪園商場 麥當勞 22/12/2020 8493

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

【同場加映】漂白水1:99不是用瓶蓋量度 善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣