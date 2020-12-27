【侵佔土地】哥哥女友搬入200呎公屋霸地盤 妹妹轟：自己有間屋點解要過嚟住？

▲ 有網民在討論區發文指，哥哥女友早前突然搬入公屋「霸地盤」，破壞兄妹關係。

香港寸金尺土，房屋問題容易引起家庭糾紛。有網民近日在討論區「親子王國」發文，指她與父母及哥哥居住在200呎公屋單位，空間本已不大；哥哥女友早前突然搬入公屋「霸地盤」，破壞兄妹關係。最令妹妹感到氣憤的是，哥哥女友有另一間公屋單位，卻用來出租，強行過男方家住，父母亦無意見，令她有感自己變成「外人」。

妹妹不滿哥女友搬入「霸地盤」

發帖網民表示，自己本來與哥哥女友的關係很好，會私下聊天和外出。她知道對方也有自己的公屋單位，以往偶爾才到男方家過夜。

早前哥哥女友突然表示有意搬來長住，令妹妹大為不滿，「房、廳、廚房、廁所和雪櫃，都充斥住佢女朋友嘅嘢」。哥哥女友不用分擔租金及水電煤支出，也不會幫忙做家務，私人物品卻愈堆愈多，令妹妹感到氣憤。

妹妹怒轟哥哥女友自私，將自己單位用作出租，卻在男方家中「霸地盤」，「本身空間唔大，我有自己一個角落都算，由半間房變成1/3間房」，更批評對方搞小動作逼她搬出單位，不停背後說她壞話，導致兩兄妹感情變差。妹妹慨嘆今年因疫情失業，根本無能力搬家，坦言若對方已嫁入門，自己必定會忍讓，「但只係一個『外人』，仲要係自己有屋……點解又唔叫阿哥去佢度住，要一齊逼喺呢度？！」。

妹妹心灰：我變成外人

雖然妹妹曾向家人反映意見，惟父母重男輕女，只表示「由得阿哥啦，佢鍾意」。問題一直持續，讓她非常心淡，「自此，我被變成『外人』，不像家中一份子」，始終無法理解對方的舉動，「個女人未嫁入我屋企，自己有間屋，點解要過嚟長住，而自己間屋就租畀人？」。

帖文引來網民討論，不少網民同情妹妹遭遇，認為她可嘗試和哥哥女友交換單位居住，「佢搬去你阿哥度住，你搬去佢間單人公屋住」；也有網民建議她向房屋署舉報哥哥女友濫用公屋，否則問題難以解決。

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責任編輯︰王明芳