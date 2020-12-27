【堅離地千金】日本17歲辣妹「土豪式炫富」 坐勞斯萊斯上學 LV盒裝無窮零用錢

▲ 日本17歲辣妹「土豪式炫富」，坐勞斯萊斯上學 LV盒裝無窮零用錢。

90年代在日本，曾掀起一股涉谷辣妹文化（ギャル），即是少女們熱衷黝黑皮膚、濃厚妝容配金色捲髮的打扮。但隨着時代變遷，涉谷辣妹愈來愈少。日本綜藝節目《ノブナカなんなん?》最近訪問了，幾位澀谷系辣妹，其中最年紀最小只有17歲的染谷莉亞奈，她今年就讀高中二年級。

莉亞奈擁有小麥色肌膚、一頭金色捲髮，而且她十隻指甲浮誇，因此她在班上十分搶眼。除了她打扮與別不同外，原來她是超級富家子弟，家底十分豐厚，令節目主持人大為驚訝。

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莉亞奈平日上學，都使用爸爸的名貴房車，拍攝當日，司機以一輛價值4800萬円的勞斯萊斯（約港元$359萬）接載她到拍攝場地。莉亞奈帶節目組參觀她的豪宅，衣帽間有80對名牌鞋，最誇張是家中有兩個LV的盒子，內裡有一疊疊萬元紙幣，是莉亞奈爸爸給她的零用錢。

貧窮總是限制了人的想像，莉亞奈與爸爸媽媽和妹妹一家四口住在2300平方呎，有7間房的豪宅。節目一進入豪宅，莉亞奈便興奮地展示她珍藏的鞋子，其中一對價值17.8萬円的Gucci波鞋，其次是Fendi高跟短靴。

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停車場放了超過14部名車，包括林寶堅尼及法拉利等，所有車加起來價值有3億円！

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責任編輯：羅嘉欣