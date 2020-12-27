【塑膠禍害】意大利研究首度在孕婦胎盤驗出塑膠微粒 醫生：新生嬰兒恐成「塑膠BB」

▲ 科學家首度在孕婦胎盤中發現塑膠微粒，意味着嬰兒出生時體內可能已帶有塑膠，恐成「塑膠BB」。

塑膠微粒無處不在，近日意大利一項研究公布，科學家首度在孕婦胎盤中發現塑膠微粒，意味着嬰兒出生時體內可能已帶有塑膠，恐成「塑膠BB」。醫生憂慮，塑膠微粒暫未知會如何影響胎兒發育，可能會導致死胎或毒害兒童健康。

據《每日郵報》報道，研究團隊在6名健康產婦捐贈的胎盤中，發現其中4個胎盤共有12個大小為5至10微米的塑膠微粒。因研究只抽樣3%胎盤來分析，意味著塑膠微粒在胎盤中的總數，可能比研究中發現的更多。

研究作者、意大利羅馬婦產科醫學博士Antonio Ragusa表示，當他第一次在胎盤中發現塑膠微粒時，真的感到很震驚。他表示，這意味著嬰兒體內也會有某些物質，就像是塑膠寶寶，人體細胞組織混合了生物與無機物體。

他進一步指出，塑膠微粒可能會干擾嬰兒免疫系統，也可能影響基因，導致發育異常。目前仍未知道塑膠微粒是如何進入胎盤，可能是透過飲食或呼吸。

婦產科臨床醫生Charles Kingsland表示，目前仍未知道胎盤中的塑膠微粒，會如何影響胎兒發育，但有機會直接毒害兒童健康，或導致氧氣供應減少，令胎兒胎死腹中或出生後體重不足。

相關研究自12月2日起，已在科學期刊《國際環境》（Environment International）第146期刊載，可供線上查閱。

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責任編輯：羅嘉欣