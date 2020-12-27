【新冠肺炎】袁國勇稱收緊防疫措施有效　惟市民支持度低致疫情回落趨勢慢

▲ 袁國勇表示，自從政府收緊社交距離措施，每日確診數字已大幅回落約4成，證明措施有效。

本港第四波新冠肺炎疫情未止，政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，自從政府收緊社交距離措施，每日確診數字已大幅回落約4成，證明措施有效，惟近日遇上冬至和聖誕，街上仍然人頭湧湧，坦言收緊措施會降低市民的支持度，因此疫情回落趨勢較慢，甚至會再次反彈。

袁國勇今早（27日）接受電視節目訪問表示，目前唯一方法控制疫情的方法是增加社交距離，包括人人戴好口罩、不要再有聚餐，直至疫苗出現。對於應否推出「新招」再收緊措施，他坦言，目前已經很艱難，業界面臨倒閉，不願再給多更多意見，

下一步收緊基本上是禁足，商舖都要關舖，但業界和市民是否接受，好像英國倫敦。

他強調，現時防疫措施一定有效，因為對上幾波疫情都證明有效，但目前市民接受度較低，令疫情回落速度較慢，故最重要是讓令措施持續有效。

對於有意見認為全民強制檢測，袁國勇指，即使推出全民檢測，若邊境有任何漏洞，或者冷藏食物帶有病毒，當社交距離措施再放鬆，疫情可再爆發：

我不是反對全民檢測，但市民是否可以接受每一、兩個月做一次，這是一個科學想法，不是個人喜歡與否。

袁國勇認為，清零是可以做得到，政府、醫護、業界、市民每一環都要做好才可發生，但目前無辦法落實所有防疫措施，因有任何一環做得不好，就會令疫情反覆。他認為，若每人不是做好應份的事，都難以令大家希望的情況發生，所以最後要等待全民接種疫苗，香港疫症才可消失。

他又提到，疫情持續近一年，但政府追蹤個案速度仍然不夠快，建議本港可參照內地做法，除追蹤確診者的密切接觸者，同時追蹤密切接觸者的密切接觸者，而每次追蹤和檢測工作亦要在24小時內完成。

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記者：陳子謙