【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】

▲ 麥大力奪冠。

TVB《衝上雲霄大選》昨晚圓滿結束，多位曾任職空服員的俊男美女角逐獎項，最後由混血兒機頧麥大力以大熱奪冠，亞軍則為麥明詩緋聞男友盛勁為，季軍則為陸煥恆，反而未有空姐勝出比賽。

昨晚《衝上雲霄大選》有多個表演環節，包括才藝表演，問題環節等，其中一節由司儀鄭裕玲等向參賽者提問航空界秘聞、乘客趣事及機上傳聞等。

▲ 麥大力在Do姐手上奪冠。

【衝上雲霄】TVB向航空業招手覓小生花旦 麥明詩緋聞男友瞄準十萬獎金

其中Do姐向曾從事機艙事務長的楊銘熙，問及有何方法upgrade座位，楊銘熙即指︰「要選大時大節，因為一定會超賣，但要提早Online check-in，跟航空alrline知道你坐這班機，當然要成為專貴會員，就好似尊貴的DO姐。」

楊銘熙爆口乖令全場歡呼，連DO 姐都忍不住大叫。

▲ （左起）亞軍盛勁為、冠軍麥大力、季軍陸煥恆。（東星圖片）

另外，多位眾參賽者演繹重回機場舊地，大講被解僱的經過，參賽者吳洛汶表示打開電郵見到公司解僱信；而史穎喬則指自己剛過試用期，一張機票都未用過便要離開。

至於冠軍麥大力，現時34歲，他向傳媒透露母親是香港人，爸爸是愛爾蘭人，自己在香港長大，16歲後才離港讀書，在外國讀醫科，22歲大學畢業後投考機師，因為他比較喜歡在空中飛的感覺多過行醫，而家人亦很支持。

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有指他任機師曾月入20萬，麥大力坦言現時已放棄機師，不擔心年紀較大才入娛樂圈，覺是另一個機會要好好把握，不介意放棄高薪厚職圓演員夢。

亞軍盛勁被司儀將麥明詩緋聞擺上台，但他指預計會輸給麥大力，但日後也想在演藝界發展。

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季軍陸煥恆坦言無想過有獎，旨在獲得經驗，最重要是認識到一班參賽者，疫情下未能繼續航空事業，所以會試鏡嘗試一下。

才藝大獎得主則為楊銘熙，賽後也想入行，因為曾當過舞蹈員，也想在娛樂圈發展。