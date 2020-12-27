【醫院群組】袁國勇料可控制聯合醫院感染群組　暫不需為全院病人檢測

▲ 聯合醫院懷安科及急症內科病房爆疫，至今有12名病人及7名職員染疫。（資料圖片）

聯合醫院懷安科及急症內科病房爆疫，至今有12名病人及7名職員確診或初步確診新冠肺炎。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段未知會否出現院內擴散，仍在進行追蹤調查工作，又指雖然今次自疫情以來正式第一次出現醫護感染群組爆發，但相信是可以控制。

袁國勇今早（27日）接受電視節目訪問表示，今次爆疫主要原因是入院檢測有漏洞，如果病人出現肺炎或有病徵，須再做更多測試，因為他們不是處於隔離病房是，空氣運轉較低，有機會出現空氣傳播風險，亦不排除經接觸或飛沫傳播。

他又呼籲醫護不要太擔心，當局會跟足科學理據決定下一步，又透露政府已在該院空地設臨時檢測站，讓醫護可自願檢測。問及是否需要為全院病人檢測，他說，未見其他病房出現病例，未有即時需要，最重要是處理好爆疫病房，當有足夠檢測力量，才考慮檢測全院其他病人。

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記者：陳子謙