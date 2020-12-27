【難為人妻】太太提議團年飯訂外賣 奶奶和丈夫指摘：娶你不是叫你來偷懶！

▲ 台灣一名人妻，提議團年飯訂外賣，卻遭奶奶及丈夫罵「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」。

每逢過年準備一整桌團年飯，都令主婦大傷腦筋。台灣一名人妻，日前在Facebook專頁「靠北婚姻2.0」發文，指自己為求方便，提議團年飯訂外賣，卻遭奶奶及丈夫罵「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」，令她感到生氣及難過。

該名台灣人妻在網上發文大呻，指自己嫁進來多年，奶奶從來沒給過好面色。奶奶三不五時打來家中，只要她沒有接電話，就會說她在偷懶；如果她沒有煮飯、吃外賣，就會被說只會花丈夫的錢。

最難忍受的是，每逢過年奶奶都會到她家住，她不但要為奶奶準備三餐、伺候奶奶，還被要求一手包辦整桌團年飯。該名人妻指遷就奶奶和老公的口味非常困難，口味太濃會說不顧家人健康，口味太淡又被唸不會煮菜。

要獨力準備團年飯，她坦言「真的不想煮」，向奶奶提議訂外賣，遭拒絕及罵了一頓後，她向丈夫訴苦，沒想到丈夫也一起罵她。丈夫說「一年就這一次，為甚麼要偷懶？」、「娶妳回來，不是叫你來偷懶的」、「全部人只有你沒工作，你煮一下會怎麼樣嗎？」。

她回應指每次煮的菜都被奶奶嫌難吃，丈夫聽後沒有安慰，反而繼續罵她「那你不會煮好吃一點嗎？都嫁進來多久了，飯還不會煮？」。最後她氣憤下決定訂外賣，也表示非常後悔嫁進來。

不少網民同情人妻的遭遇，指「不是站廚房的人，永遠不知道過年那一天有多累人」、「老公需要的是傭人，不是老婆」、「你老公的觀念真的很要不得，我們結婚不是要找氣受的。」。

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責任編輯︰王明芳