【便秘之苦】23歲女大學生長期便秘最長紀錄17天 照X光驚見「大腸長到心臟」

▲ 台灣一名女大學生飽受便秘之苦。

「我的大腸長到心臟去了！」台灣一名23歲女大學生，近日在網上討論區「Dcard」發帖，指自己長期受便秘困擾，最長紀錄試過17天，求醫照X光驚見大腸超長，已擠到上心臟位置。

綜合台灣媒體報道，23歲女事主發帖指，自小就嚴重便秘，即使大量飲水、吃蔬菜水果及益生菌依然無用，每次要花1至2小時才能排便，而便秘最高紀錄試過長達17天，排出的粒狀如羊糞的糞便，令她深受便秘之苦。

▲ 女事主X光圖。（圖片來源：Dcard）

結果事主日前接受檢查，照X光竟有驚人發現：「我的大腸長到心臟去了...最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係。」她將將X光照片發布出來後，引起眾多網民討論，而她亦憂心忡忡表示：

我實在太害怕了，怕會有很多很多後遺症。

帖文引發議論紛紛，有網民留言稱：「這個有點離譜耶，可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了，已經壓迫到肺部了，給醫生去評估吧」、「17天也太可怕，便秘不會積著然後腹內大爆炸嗎」

亦有網民稱有同樣問題出現，指大腸長到胃旁邊，經大腸切除手術後已有所改善，想不到發帖事主比自己的情況更誇張。

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有專修醫學系的網民解答事主，她的情形並不罕見，並指出她的大腸應該是在脊椎T8的位置，未到心臟。同時亦有多人告訴事主，其實她只需要切除大腸後段即可，令感到她安心許多，並計劃明年1月到醫院接受評估，再做手術。

曾有病人大腸長達230厘米 屬先天性構造異常

女台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾在節目《醫師好辣》中分享，指曾接收一名46歲女病人，她自中學時期起就受便秘困擾，並容易有肚脹、多屁的問題。經消化道造影檢查，發現她大腸長達230厘米，比正常人的150厘米超出1.5倍長，屬先天性構造異常。

錢政弘稱，大腸糞便容易囤積在內，自然產生很多氣體。最後醫生只能進行手術將其多餘的腸道切除，才能改善便秘問題。他又指出，屁味可反映身體狀況，經常放屁的人士要留意以下5大屁味：

臭腐肉味

可能是癌症、腫瘤組織糜爛

魚腥味

當腐爛組織出血，血液被腸道細菌分解，屁味聞起來會帶有「魚腥味」

臭雞蛋味

若進食太多含硫食物，如椰菜花、大蒜等重口味食物，排出的屁會有「臭雞蛋味」

臭水渠味

一旦腸道有細菌而引發感染、腹瀉時，屁味便會有「臭水渠味」

糞臭味

平時進食太多蛋白質、肉類

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責任編輯：羅嘉欣