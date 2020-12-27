北環線發展已物色90公頃作房屋發展　黃偉綸：可帶來逾7萬個房屋單位

▲ 發展局局長黃偉綸（左）和運房局局長陳帆（右）。（發展局局長網誌）

政府早前公布邀請港鐵規劃及設計新界西北新鐵路線（北環線），發展局局長黃偉綸表示，北環線的落實將有效釋放沿線土地的發展潛力，帶動地區發展，令土地用途可以更高效、更密集。

他今日（27日）在網誌表示，政府至今在北環線附近物色到總面積約90公頃的房屋用地，相當於4個太古城，正陸續進行研究。政府期望有關用地可以帶來逾7萬個房屋單位，其中3萬多個來自新田／落馬洲樞紐，1萬多個來自牛潭尾站附近的棕地，其餘在凹頭站附近一帶棕地。

黃偉綸指，7萬個房屋單位並不是一個小數目，大約為本港20個月的房屋需求，而當中會以70:30公私營房屋比例作為規劃目標。古洞北新發展區在全面發展後，將容納合共近12萬人口和超過3.3萬個職位。

運房局局長陳帆說，北環線第一期會在東鐵線落馬洲支線上增設古洞站，站落成後將便利區內居民使用鐵路運輸系統，減少出行所需時間。目前在繁忙時段，由古洞北前往上水站的路面車程需約15分鐘，當古洞站建成後，當區居民以鐵路前往上水站，預料只需3分鐘。

他續指，第二期則會在西鐵線錦上路站及東鐵線古洞站之間加建一條10.7公里長的連接鐵路、即北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站。

按照初步時間表，第一期將於2023年動工建造，預期2027年完成。第二期則預計於2025年動工，並在2034年完成。陳帆表示，政府會敦促港鐵公司加快步伐，務求縮短施工時間。

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責任編輯：陳子謙