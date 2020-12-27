【新冠疫苗】首批疫苗料下月抵港　葵青康健中心倡助政府推地區接種

▲ 葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希向食衞局建議可協助在社區為居民注射新冠肺炎疫苗及做好相關疫苗資訊傳播工作（資料圖片）

全港首個由政府出資、在去年9月開始營運的葵青地區康健中心，在疫情期間一直協助抗疫，包括提供抗疫資訊及派發口罩等。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希表示，新冠肺炎疫苗將會在明年1月開始注射，因此已向食衞局建議可協助在社區為居民注射新冠肺炎疫苗及做好相關疫苗資訊傳播工作。

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希表示，中心的前線同事在疫情期間為市民及會員提供服務，對此表示感謝。他提到，鑒於新冠肺炎疫情及明年件初的新冠肺炎疫苗計劃，中心已向政府有關當局提出，可就計劃提供援助，包括協助社區接種及進行推廣，並希望透過社區網絡做到加強接種的效果。

葵青地區康健中心署理執行總監狄志遠表示，中心在今年7月開始一直協助抗疫，包括出動7次抗疫宣傳車及擺設16次抗疫支援街站，接觸及支持逾3000名居民。另外，中心亦有派發逾15萬個口罩及抗疫資訊予3萬居民，亦安排33場流感疫苗接種。同時間，中心加強社交媒體傳播，包括進行19次抗疫有關的直播節目、製作不同方言的防疫短片以教導區內少數族裔人士防疫。他亦提到，中心的會員人數在近4個月來上升7成3，由6445人大幅提升至11170人。

狄志遠續指，中心亦推行社區藥物管理計劃，由中心的藥劑師統籌並安排已受訓練的工作人員或義工親身上門教導獨居長者學習正確用藥，冀協助區內獨居長者安全使用藥物，而計劃先推行6個月，事後再作檢討。

狄志遠亦補充指，全體中心同事就協助社區注射新冠肺炎疫苗有共識，指願意透過流感疫苗接種所得的經驗協助政府明年新冠肺炎疫苗計畫，另一方面亦會向社區提供疫苗資訊，冀能加強市民對疫苗的認知及資訊。

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記者：曾卓鋒