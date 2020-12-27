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羅致光稱明年將跟進取消強積金對沖立法草擬　擴闊及優化2元交通優惠

社會 14:10 2020/12/27

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

羅致光表示，香港今年除了面對前所未有的疫情挑戰，也經歷政治和經濟的內外衝擊，以至民生大受影響。（資料圖片）

勞福局局長羅致光今日（27日）在網誌表示，香港今年除了面對前所未有的疫情挑戰，也經歷政治和經濟的內外衝擊，以至民生大受影響。特區政府沉著應戰，包括推出歷來最大規模、共逾3千億元的連串紓困措施，當局未來一年將跟進取消「強積金對沖」的立法草擬、擴闊及優化2元交通優惠，以及逐步增加法定假日日數的立法工作。

羅致光說，今年落實的政策措施遍及安老、助弱、家庭支援、勞工福利、就業服務等，包括優化「在職家庭津貼」，計劃的活躍受惠住戶數目，由推出改善措施前約2.8萬個，增加超過一倍至今年10月底的逾5.7萬個。

社署亦已分階段實施各項改善綜合社會保障援助措施，包括在今年4月、7月及8月推行有關加強就業支援、單次提高租金津貼最高金額及擴展社區生活補助金的措施。

羅致光又指，延長法定產假4個星期的修訂條例已於本月11日生效，政府已委聘代辦機構協助推行一個全新的發還計劃，以期在明年上半年盡快接受僱主提交的發還款項申請。

政府今年6月30日得到立法會財務委員會批准撥款200億元，用作購置處所以提供福利設施。他指，當局目標是購置約120個處所以提供約160個福利設施，相關的購置工作已經展開。

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責任編輯：陳子謙

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