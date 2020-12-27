市建局延長住宅和商舖租金寬減期3個月　到2021年3月底結束

▲ 韋志成到訪嘉咸街項目內一間食肆，了解商戶在疫情下的經營困難。（市建局圖片）

本地疫情未平息，市建局行政總監韋志成今（27日）發表網誌，宣布市建局租出的住宅和商舖租戶，以及與發展商合營商場內的大部分商舖租戶，原定租金寬減期到今年底結束，因應疫情，再次延長多3個月至2021年3月31日。

韋志成稱，本港經濟和營商環境持續帶來沉重打擊，最近檢視疫情發展對市建局轄下住宅租客和商舖租戶的影響，決定將租金寬減措施延長多3個月。他期望藉著寬減租金，能夠紓緩商戶所面對的經濟壓力，盡力幫助他們在疫境中繼續經營，保住員工就業和生計。

市建局4月起，推出多項租金寬減措施，照顧約720個租戶，包括轄下安置大廈和重建項目內已收購物業的350個租戶，可以獲寛減75%租金；而在12個發展項目、保育及活化項目內，市建局持有的商舖物業約90個租戶，每月租金同樣會寬減75%；至於在7個市建局與合作發展商合營的商場內約280個商舖租戶，市建局透過與發展商商討，為受疫情影響的行業制定針對性的租金寬減方案。

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責任編輯：吳卓峰