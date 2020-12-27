中大三代醫科畢業生奪「傑出醫科校友獎」　表揚醫學專業、人道服務及文化藝術卓越成就

香港中文大學醫學院今日(27日)公布2020年「傑出醫科校友獎」得獎名單，表揚三名醫科校友陸志聰、羅尚尉及李揚立之，分別在醫學專業、人道服務，以及文化藝術領域的卓越成就。

中大「傑出醫科校友獎」於2018年設立，旨在表揚於專業領域有超卓成就及對社會有重要貢獻的中大醫科校友，鼓勵他們學以致用，為社會大眾創建更美好的未來，在文化及人道服務等不同領域繼續追求卓越。以下為今屆得獎者的介紹：

卓越成就 —「沙士危機的無名英雄」陸志聰醫生（內外全科醫學士1986）

▲ 卓越成就 —「沙士危機的無名英雄」陸志聰醫生（內外全科醫學士1986） 陸志聰醫生從事醫院行政工作30年，他認為醫院內每位員工的意見對提升病人照顧質素有着重要影響，而這亦是他有效地管理醫院之道。

投身行政之前，陸醫生曾於臨床工作四年。即使職業生涯改變了航道，他的工作表現依然有目共睹。陸醫生現出任醫院管理局港島東醫院聯網總監，兼任東區尤德夫人那打素醫院、黃竹坑醫院及長洲醫院的醫院行政總監。在此之前，他曾分別出任港島西醫院聯網總監及九龍東醫院聯網總監。

不管擔任哪個崗位，陸醫生都以堅定的態度，全力以赴完成工作。他在與醫療團隊合作發展及改善病人服務、危機管理和監督大型醫院建築項目時所展示的領導才能，均得到讚許和認同。其中他成功落實瑪麗醫院的重建，並在規劃中確保施工期間能維持恆常的醫院服務。

面對新冠肺炎疫情，陸醫生正在其管理的多間醫院領軍治理病人，防止病毒傳播。早在2003年沙士危機時，他已曾帶領廣華醫院團隊照顧100多名沙士患者和700多名需隔離治療的病人。作為沙士危機中的其中一位「無名英雄」，他擁有足夠經驗應付傳染病的威脅。

陸醫生亦積極參與各類社區工作，包括香港社會服務聯會及關注婦女性暴力協會等。而在醫院行政的往績，足以反映他傑出的領導才能。

人道服務 —「謙虛的有心人」羅尚尉醫生（內外全科醫學士 1993）

▲ 人道服務 —「謙虛的有心人」羅尚尉醫生（內外全科醫學士 1993） 大埔醫院骨科康復科顧問醫生羅尚尉醫生被形容為「謙虛的有心人」。多年來，他參與不少人道主義工作，備受同儕和病人的敬重。

羅醫生在中大醫學院矯形外科及創傷學系榮休教授陳啟明教授的啟發下，加入了協助2008年四川大地震傷者的StandTALL計劃，此計劃不僅向傷者提供急診護理，亦在先進技術協助下幫助截肢人士邁向康復。羅醫生除了於震後每週前往內地提供臨床診症及復康治療外，還將智能義肢和其他先進的復康技術引進內地醫院，並為當地逾2,000名復康工作人員提供培訓。

為了將這份服務他人的精神傳承予學生，羅醫生會組織探訪團，讓學生親身體驗正在內地進行的病人復康工作，以實踐他的理念：無論醫療科技如何進步，如沒有考慮病人需要，這就行不通。

羅醫生多年來透過StandTALL計劃幫助了不少地震倖存者，包括一名現已擁有兩個大學學位的年輕女截肢者，以及一名殘疾人奧運會的乒乓球選手。羅醫生曾多次表示，只要有資源，他便會繼續幫助這一群地震傷患。他協助地震倖存者的傑出工作，為他於2017年帶來了「香港人道年獎」。

文化建樹 —「具成就的插畫家」李揚立之醫生（內外全科醫學士 2011）

▲ 文化建樹 —「具成就的插畫家」李揚立之醫生（內外全科醫學士 2011）

李揚立之醫生不僅是威爾斯親王醫院的骨科醫生，更是一位出色的漫畫家和插畫家，而她最引以為傲的創作無疑是卡通獵豹Dumo。李揚醫生表示，創作Dumo的靈感來自她在納米比亞一所獵豹庇護所做義工時，遇上的獵豹孤兒Duma。

新冠肺炎疫情出現初期，李揚醫生只花了三晚時間便為小朋友們製作了一本雙語故事書《抗疫小夥伴》（Dr Dumo et al），巧妙地透過她筆下的Dumo和牠的朋友們，展示正確洗手、戴口罩和保持家中環境清潔的技巧，結果令Dumo聲名大噪。故事書更免費贈予多所學校和醫院，相關內容甚至被翻譯成至少12種語言，並於網上廣傳。兩本為兒童而設的醫學相關書籍亦即將出版。

儘管工作繁忙，但李揚醫生仍會抽空參與慈善工作，例如她曾於年宵市場出售Dumo產品，為本地動物團體籌得港幣6萬元。在新冠肺炎疫情期間，她亦推出印有Dumo商標的可重用口罩和口罩套，讓其他慈善機構受惠。



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責任編輯 李志強