【新冠肺炎】高危群組3%深喉唾液樣本無人類基因　袁國勇：或有人擔心失去工作而作弊

▲ 高危群組3%深喉唾液樣本無人類基因，袁國勇指或有人擔心失去工作而作弊

政府專家顧問、港大微生物學系講座教援袁國勇今早（27日）在一個電視節目表示，過去一年有來自高危群組人士的深喉唾液檢測樣本內沒有人類DNA，佔整體收回的檢測結果3%，當中包括有人只提交水喉水樣本做檢測。

袁國勇在節目後補充指，深喉唾液一定含有人類細胞，故能出人類DNA，很多時檢測中心採集的樣本來自高危群組人士，例如的士司機、食肆、院舍職員等，不排除因為擔心確診後會失去工作而作弊。

他認為，社會要理解為何出現有關情況，故此機場目前已轉用咽喉和鼻腔合併拭子樣本，避免會「走漏」樣本，但有關做法要動用大量人力和物力，因為要由醫護人員負責採樣，難以應用所有情況。

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記者：陳子謙