【美甲神襪 】DIY美甲慳錢懶人神襪 網民：怎麼顏色像死人

▲ 網民分享附美甲造型的懶人神襪。

許多人喜歡美甲。一名網民就在Facebook群組分享一組相片，索性自己做美甲。相中見到一對肉色絲襪，腳甲位印有著鮮紅色造型美甲，看來喜氣洋洋，方便穿脫，頓時掀起網民一陣熱話。

一名女網民昨日在Facebook群組「爆廢公社二館」發帖，圖文並茂推介一對附美甲造型的肉色絲襪。而相片中更有一人試穿，可見穿上後，美甲的位置貼心地附在指甲位置上。發帖者搞笑稱：

過新年不怕預約不到美甲師。

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帖文引來網民熱烈議論，不少網民留言表示好笑、笑死，也有人稱：「怎麼顏色像死人」、「如果我躲在床底下的時候看到這雙腳我會嚇死」、「穿上去好像往生者」、「原來當年的貞子就是穿這雙襪子。」

亦有網民幽默稱：「美甲師失業了」、「設計者真的貼近人心欸」、「哪天會有套頭全妝系列的嗎？」、「可以考慮研發全身套件，這樣出門連化妝都不用了。」有網民表示，有意用來做禮物，甚至要求親友送給自己：「笑死！拿來當交換禮物」、「生日禮物送我這個」、「要團購嗎？」相當搞笑。

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責任編輯：王明芳