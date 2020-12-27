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【新聞女神】TVB主播黎在山行山片成熱話 擁9頭身被封朱千雪＋江嘉敏翻版【多圖】

娛樂 16:20 2020/12/27

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主播黎在山成新一代女神。

TVB新聞主播過去屢出女神，在陳嘉倩、梁凱寧後，近年網民亦常對另一新聞主播黎在山（Alpha）十分留意。

近日黎在山跳出主播桌，主持專題節目《行行有好景》。當主播前曾做模特兒的黎在山，雖然只常行山便服，但身材高䠷仍為注目，令網民可一看其9頭身的模特兒身材。

【新手媽媽】前主播林燕玲湊B餵夜奶換片忙過返工　新聞女神：做媽媽幾忙要有Me Time【有片】

黎在山笑容甜美。（影片截圖）

TVB新聞女主播黎在山近年人氣急升，因笑容甜美，形象親切，更被網民形容是「朱千雪＋江嘉敏」混合體，因此經常搜尋其靚相，不過梁在山當主播後相形低調，入行前美少女照不多。

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兩年前入職TVB

其實黎在山是在科技大學畢業，修讀物流管理，更被選為學生代表，可說是「科大女神」。黎在山外形甜美，畢業後加入了樂基兒旗下的模特兒公司，並拍過不少廣告。

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難得展現長腿。 （取自IG）

黎在山在2018年轉職無綫新聞，由實習記者做起，其後升任港聞組高級記者，2019年起兼任主播，分別主持夜更深宵新聞報道、午更新聞報道主播，今年正式任無綫新聞高級主播。

黎在山除外表外，講話亦清晰及條理分明，故漸受網民留意。

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黎在山身高180cm，擁9頭身美少女身型，不過在新聞主播上不易看到她的優勢。至近日她擔任專題節目《行行有好景》，主要介紹行山美景，雖然只穿便服，但其模特兒身高仍十分搶鏡。

撰文 : TOPick柴犬出動

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