【新冠肺炎】陳茂波：盡可能大規模檢測　切斷病毒源頭

▲ 財政司司長陳茂波稱，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，是抗疫工作的重要步驟住。（資料圖片）

財政司司長陳茂波稱，盡可能大範圍地進行病毒檢測，便可盡量掃瞄出感染個案，大幅切斷病毒傳播的源頭，加上日後疫苗接種計劃的展開，整個抗疫工作便有兩層的防護。

陳茂波今發表網誌時表示，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，是抗疫工作的重要步驟，需要市民的支持與配合。他期待2021年，環境可以持續好轉，把握好國家經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。

他稱，迅速有效防疫控疫，是保障所有市民健康的關鍵，也是讓市民回復正常生活、整個社會恢復運作、經濟重回正軌的大前提。他認為，要達到這目標，關鍵在於對外嚴防輸入，對內力爭清零。

他指出，今年真正的共同敵人是病毒，疫情威脅到市民的性命、社會和經濟穩定，認為要在最短時間內遏止疫情，以保障市民健康和經濟元氣，強調成功控制疫情是全社會公認的頭等大事。

陳茂波續指，當局已透過收緊來港限制、到港後特定交通安排、延長隔離期限，以及指定酒店檢疫隔離等措施，冀能進一步防止輸入個案；本地個案方面，當局亦想方設法，找出已被感染的患者，予以隔離和治療，切斷傳播鏈。

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責任編輯：尹櫻霖