【新冠肺炎】3歲男童染疫後中風 右半身不能動說話能力大減

▲ 美國一名3歲男童感染新冠肺炎之後中風，右半身不能動。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國密蘇里州一名3歲男童早前染疫後出現併發症，出現中風現象，右臂和右腿無法活動，且不能正常說話，猶幸經治療後已大有好轉。

染疫後中風 右半身不能動

綜合外媒報導，美國一名3歲男童柯爾特（Colt Parris）於上周起不吃不喝，其母帶他到醫院檢查時，結果顯示新冠肺炎呈陽性反應，並發現他的左腦有血管栓塞。神經科醫生卡尼（Paul Carney）診斷他為中風，指他的大腦因新冠的神經學作用造成阻塞，評估是「新冠肺炎所造成的併發症」，直言從醫20年來都未見過此情況。

神經科醫生高梅茲（Camilo Gomez）表示，發現很多新冠肺炎患者之所以會中風，包括小孩，是因為他們容易出現血塊。

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其母想起柯爾特在數日前已出現中風跡象，開始語速減慢，她亦發現柯爾特無法活動右臂和右腿，

當我拿給他玩偶時，我注意到他沒有遞出他慣常用的右手抓住，他多次嘗試抓住玩偶都不成功，我就知道有不對勁。

手術後情況好轉

入院當日夜晚，高梅茲為柯爾特進行手術治療。手術後，柯爾特媽媽發現兒子的說話能力有好轉，能聽到他說的部分字句。她又指，早於疫情爆發初期，他們一家已減少外出，無法估計兒子從何感染病毒，盼透過兒子的染疫個案，提醒其他父母需對疫情多加小心，為子女做好一切防疫措施。

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責任編輯︰王明芳