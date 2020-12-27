【新冠肺炎】新增69宗本地感染個案　包括一名於那打素護養院員工

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增70宗確診個案，69涉及本地感染，包括23宗感染源頭仍然未明，多幢大廈爆疫情況持續擴大。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理劉家獻見記者，交代最新疫情。

今日新增69宗本地感染個案，當中第8599宗確診個案屬一名越南藉人士，一直未有病徵12月21日於打鼓嶺被捕，曾於上水及打鼓嶺警署單人囚室逗留，12月25日轉到青山灣入境事務中心接受羈留，經檢測後確診，CT值逾30，即病毒載量低，未知感染源頭及行蹤。

患者於青山灣入境事務中心逗留期間，有2名羈留人士為密切接觸者，其他工作人員有足夠防護裝備，未有列為密切接觸者，但會做檢測。

至於另一名第8603宗確診的人士，於那打素護養院工作人員於4樓工作，其家人早前確診，患者於檢疫中心檢出陽性，12月24日發病前1、2日，包括有一日曾返工，平常負責協助院友洗澡，13名院舍院友列為密切接觸者，護老院亦會接受檢測。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡