【新冠肺炎】新增70宗確診個案　69宗屬本地個案包括23宗源頭不明

▲ 本港今日（27日）新增70宗確診個案。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（27日）新增70宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔69宗，當中23宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻，在記者會交代最新疫情。

今日新增69宗本地感染個案，當中第8599宗確診個案屬一名越南藉人士，一直未有病徵12月21日於打鼓嶺被捕，曾於上水及打鼓嶺警署逗留，12月25日轉到青山灣入境事務中心接受獨立室羈留，經檢測後確診，CT值逾30，即病毒載量低，未知感染源頭及行蹤。至於另一名第8603宗確診的人士，其家人早前確診，患者於檢疫中心檢出陽性，發病前曾於那打素護養院工作人員於4樓工作，院舍有院友列為密切接觸者，約10多位，護老院亦會接受檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，聯合醫院懷安科及內科病房群組今日再多6人確診，亦有5名工作人員和1名病人初步確診，即至今有12名病人及7名工作人員共19人染疫。張竹君指，當局將發出強制檢測令，要求無論是工作人員、探訪人士或病人曾在本月15至27日到過或逗留懷安科2D病房或深切治療部，都要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得99宗呈報個案，而今日再多80名確診病人出院，至今共有7474名病人康復出院。詳情即看：【下一頁】

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，廣華醫院昨日有一名孕婦確診個案，調查後發現有6名人士包括2名醫生、2名護士、1名病人服務助理及1名運作助理在照顧病人期間沒有帶防護裝備，故被列為緊密接觸者，將會安排隔離觀察。詳情即看：【下一頁】

本港今日僅錄得一宗輸入個案，涉事第8597宗確診患者，12月7日於英國乘搭CX250航班抵港，完成檢疫於返港後第19日接受檢測，對病毒呈陽性，CT值逾30，即病毒載量低。張竹君指，患者入院後檢測結果仍為不確定，或是之前感染已近「水尾」，惟患者完成檢疫後曾返家居，未能排除是否屬本地感染，中心會安排作基因排序分析，了解屬本地或海外感染。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒