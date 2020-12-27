【新冠肺炎】一名英國返港人士檢疫後確診　防護中心將作基因排序判斷本地或外地感染

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增70宗確診個案，1宗輸入個案、69涉及本地感染，包括23宗感染源頭仍然未明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理劉家獻見記者，交代最新疫情。

本港今日僅錄得一宗輸入個案，涉事第8597宗確診患者，12月7日於英國乘搭CX250航班抵港，完成檢疫於返港後第19日接受檢測，對病毒呈陽性，CT值逾30，即病毒載量低。

張竹君指，患者入院後檢測結果仍為不確定，或是之前感染已近「水尾」，惟患者完成檢疫後曾返家居，12月22日曾與家人聚餐，12月25日接受檢測，未能排除是否屬本地感染，中心暫時列作事入個案，並會安排作基因排序分析，了解屬本地或海外感染。

被問及患者第19日如何去進行檢測，張竹君稱理論上病人只可乘搭的士到檢測中心接受檢測，惟現時手頭上無資料提供患者當日如何去作檢測。

今日新增70宗確診個案，涉及34名男子、36名女子，介乎8個月大至92歲，有12宗經由臨時檢測中心確診。

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記者：陳正怡