【新冠肺炎】聯合醫院懷安科及內科病房群組累計19人染疫　當局將發出強制檢測令

▲ 聯合醫院懷安科及內科病房群組累計19人染病。

本港第四波新冠肺炎疫情未止，今日（26日）新增70宗確診個案，本地病例佔69宗，當中23宗屬源頭不明。聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組今日再多7人確診，亦有5名工作人員和1名病人初步確診，即至今有12名病人及7名工作人員共19人染疫，約60至70名人士要接受檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，當局將發出強制檢測令，要求無論是工作人員、探訪人士或病人曾在本月15至27日到過或逗留懷安科2D病房或深切治療部，都要接受強制檢測。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，院方正進行有關接觸追蹤調查工作，12名染疫病人年齡介乎20至92歲，其中1名病人（個案編號：8377）危殆，其餘病人穩定。至於7名員工涉及4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名外判清潔員工，全部曾接觸「超級傳播者」84歲女病人（個案編號：8376）進行護理工作，包括抽血、餵食、洗口、清潔等。

院方會配合食衞局的強制檢測通告，為了鼓勵所有院方員工接受檢測，醫院鄰近的球場會設立一個流動採樣站，會由明天運作直至本月31日。他又指，會積極跟專家意見，包括在有關病房所有病格加裝高效率空氣微粒子過濾網，以改善病房空氣情況。

問及會否為入院病人做定期測試，他指，目前會為大部份入院人士檢測，包括無病徵或輕微病徵人士，奈何部份人仍處病毒潛伏期，病毒量不多，因而未能檢測出來，已提醒前線人員加強警覺，有任何懷疑都可為病人檢測多次，盡量篩出病毒量不高的病人。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙