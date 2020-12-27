官媒斥批准黎智英保釋傷害法治　倡國安公署介入案件

▲ 評論文章的圖片，提及案件管轄問題。（人民日報微博）

壹傳媒創辦人黎智英早前被控欺詐及違反港區國安法，還押20日後，上周獲准以1千萬元保釋，並施加不得離家等規定，律政司已就保釋決定上訴至終審法院。官媒《人民日報》昨日就黎智英的保釋，發表評論文章，認為是批准其保釋，「對香港法治傷害太深」。

評論文章形容，黎智英為「亂港頭目」，保釋消息一出輿論愕然，市民難掩憤怒，又指香港內外普遍質疑，黎智英身負重罪，假如在保釋期間繼續禍亂香港，誰會為此負責，直言黎智英「惡名昭彰，極度危險」，但成為首位被控港區國安法，而又獲准保釋是匪夷所思。

文章中又提到，誤以為黎智英的保釋條件嚴格，是「小看了黎智英」，認為黎財力雄厚，關係網密布，棄保潛逃不是難事，而且他的反華價值大，認為保釋條件幾乎形同虛設，與他對國家安全可能造成的危害，是完全不成正比。

除了保釋問題，文章認為還要審視司法管問題，並提到港區國安法第55條的規定，駐港國安公署可對港區國安法案件行使管轄權，又指出黎智英長期以來，公開呼籲外國制裁香港，甚至私會外國政客，在港區國安法實施後還未停止，被捕後亦有西方政客施壓港府放入，質疑已足以啟動第55條的規定，更指是有充足法律依據。

另外，上月有人發起白宮聯署，要求立即調查黎智英，利用旗下刊物捏造報道，非法干預美國總統大選。有關聯署已達10萬人參與目標。

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責任編輯：陳宛彤