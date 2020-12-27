5「反斗星」家族疫下添丁　動植物公園成功繁殖一級瀕危動物棉頂狨猴

▲ 喜迎新生: 抗疫期間，飼養員悉心照料園內動物，無微不至，公園更增添了幾位新成員，包括棉頂狨猴誕下的小寶寶。(政府新聞署圖片)

在飼養員悉心照料下，香港動植物公園的「反斗星」在疫情下增添了幾位新成員，環尾狐猴、紅頰黑猿、白面僧面猴、領狐猴和棉頂狨猴都誕下小寶寶。康樂及文化事務署高級康樂助理員張偉霖說，棉頂狨猴屬於一級瀕危動物，能夠在公園內繁殖，感到莫大鼓舞。

張偉霖分享成功令棉頂狨猴繁殖的心得：「我們種植棉頂狨猴喜歡的植物，又提供蛋白質豐富的食物和溫濕度適宜的巢穴，令牠們安心。更重要的是，我們不會騷擾牠們，只會從旁觀察。」

到過香港動植物公園的遊客，相信都不會對公園「合唱團」的歌聲感到陌生。園內一對合趾猿愛以響亮的嚎叫聲宣示地盤主權和加強家庭聯繫，當牠們引吭高歌時，喉嚨下方的聲囊會像氣球般收縮脹大，看上去非常有趣。至於在香港土生土長的婆羅洲猩猩雲雲和華華，轉眼已經九歲，仍然精力充沛，總是四處攀爬，靜不下來。

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這群動物「反斗星」因為疫情而暫停與遊客見面，與人互動嬉戲的時間減少，為免牠們悶得慌，飼養員挖空心思製作多件小玩意，吸引牠們動腦又動手。

飼養員會以麻布包裹小食，或把水果繫在植物枝葉上，讓「反斗星」四出尋寶，從而鍛煉四肢。飼養員又自製藏食球，在球上鑽一些小孔，放入「反斗星」愛吃的花生，考考牠們的智慧。

高級康樂助理員張偉霖說：「牠們嗅到食物的氣味，會對球產生興趣，然後思考如何取得花生。漸漸地，牠們懂得轉動圓球令花生跌出來，甚至伸出手指探入孔洞內挖出花生。這些玩具不但刺激思考，也能迫使牠們靈活運用手指和四肢。」

疫情期間，動植物公園採取嚴格的防疫措施，希望每隻「反斗星」都身體健康。飼養員進入籠舍前須穿上保護衣和消毒鞋履，也會利用探熱槍監察動物的健康狀況。飼養員除了每天如常為動物檢查身體，細心留意動物的行為和情緒變化外，更會近距離觀察其五官、四肢和毛色。

張偉霖說：「觀察牠們可有流鼻水或眼水、四肢是否靈活，也要檢查胸腹，判斷其呼吸是否急促，最後查看牠們的皮毛。若牠們的皮毛柔軟光亮兼防水，表示健康良好。」而公園員工也會加強清潔和消毒籠舍。

在等待再見這些活潑「反斗星」的日子，市民可以到康樂及文化事務署的網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」，多認識牠們的特徵、習性，日後到公園探望牠們定更添樂趣。

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責任編輯 李志強