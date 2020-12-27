  • 21°C
香港時間 : 20201227日 (日) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

譚耀宗：明年3月人大會議是否有區議會議題　暫未清楚

政治 16:56 2020/12/27

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

全國人大常委譚耀宗表示，明年的全國人大會議已定於3月5日召開。（資料圖片）

全國人大常委會會議剛在北京結束。全國人大常委譚耀宗表示，明年的全國人大會議已定於3月5日召開，至於會議是否包含有關特首選委會組成，或區議員資格等涉港議程，要等待常委會及委員長會議決定，暫時並不清楚。

譚耀宗指，剛結束的人大常委會會議，審議通過近20項法案，當中沒有與香港有關的議題，會議期間，其他常委大多對本港和內地疫情表達關注，但未談及其他與香港有關的事情。

另外，內地媒體《人民日報》發表評論文章，質疑涉嫌觸犯港區國安法的壹傳媒創辦人黎智英獲保釋，是匪夷所思，對香港法治傷害太深，又指很多香港市民呼籲，駐港國安公署可依法果斷介入。譚耀宗指，自己沒有留意相關報道，但《香港國安法》已屬香港法律一部份，特區政府要根據國安法做事。被問及駐港國安公署應否介入黎智英案，譚耀宗稱，國安公署一直與特區政府有聯繫，有意見或有事情要做，雙方會進行溝通。 

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：尹櫻霖

相關文章

李家超接受央視專訪　指港區國安法震懾外部勢力
22:04 2020/12/23
李家超接受央視專訪　指港區國安法震懾外部勢力
黎智英獲保釋　梁振英質問若潛逃是否法官負責？
18:02 2020/12/24
黎智英獲保釋　梁振英質問若潛逃是否法官負責？
官媒斥批准黎智英保釋傷害法治　倡國安公署介入案件
今日 16:48
官媒斥批准黎智英保釋傷害法治　倡國安公署介入案件
港區國安法 政治 人大政協 人大政協兩會 人大常委 譚耀宗

最高瀏覽

【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
17:23 2020/12/26
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物
12:34 2020/12/26
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物