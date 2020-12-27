譚耀宗：明年3月人大會議是否有區議會議題　暫未清楚

▲ 全國人大常委譚耀宗表示，明年的全國人大會議已定於3月5日召開。（資料圖片）

全國人大常委會會議剛在北京結束。全國人大常委譚耀宗表示，明年的全國人大會議已定於3月5日召開，至於會議是否包含有關特首選委會組成，或區議員資格等涉港議程，要等待常委會及委員長會議決定，暫時並不清楚。

譚耀宗指，剛結束的人大常委會會議，審議通過近20項法案，當中沒有與香港有關的議題，會議期間，其他常委大多對本港和內地疫情表達關注，但未談及其他與香港有關的事情。

另外，內地媒體《人民日報》發表評論文章，質疑涉嫌觸犯港區國安法的壹傳媒創辦人黎智英獲保釋，是匪夷所思，對香港法治傷害太深，又指很多香港市民呼籲，駐港國安公署可依法果斷介入。譚耀宗指，自己沒有留意相關報道，但《香港國安法》已屬香港法律一部份，特區政府要根據國安法做事。被問及駐港國安公署應否介入黎智英案，譚耀宗稱，國安公署一直與特區政府有聯繫，有意見或有事情要做，雙方會進行溝通。

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責任編輯：尹櫻霖