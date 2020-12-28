【溏心蛋】大廚教煮完美溏心蛋法則 日本網站實測「完美溏心蛋」製作方程式
休閒消費 11:33 2020/12/28
食日式拉麵除了配叉燒外，其實一隻漏黃的溏心蛋都不可少。許多人以為自製溏心蛋很難，TOPick早前請教帝京酒店中餐行政助理總廚尤忠東師傅，尤師傅指，只要依著他教煮溏心蛋的方法，實在零難度。而且材料只有雞蛋和白醋，相當簡單。
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材料：
- 雞蛋3隻(隨意)
- 白醋1茶匙
尤師傅解釋，將蛋從滾水中撈起放進冰水中，是為了讓蛋快速降溫，防止餘溫繼續加熱，便可使蛋黃造成半溶化狀態了。在水中加白醋，因蛋殼的主要成分是碳酸鈣，當加上屬於弱酸的醋，一齊煮就會產生中和反應，蛋殼會變薄，令蛋殼容易剝開。
日本網站實測「完美溏心蛋」製作方程式
日本網站「data-artist」曾測試製作「完美溏心蛋」的方程式，以下為完整步驟：
第一步：準備材料
準備雞蛋、100度熱水及冰水。
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到底烚蛋時幾多分鐘最好呢？該網站分別測試把直徑46毫米大小的雞蛋烚1至15分鐘，得出以下結果：
1至3分鐘：蛋白及蛋黃都未熟，尚未凝固
4至5分鐘：蛋白開始凝固，處於半透明狀態，而蛋黃依然未熟，尚未凝固
6至7分鐘：蛋白完全凝固，蛋黃變得黏稠，是為「溏心蛋」
8至10分鐘：蛋黃外側開始凝固
11至16分鐘：蛋黃開始熟透
17至19分鐘：雞蛋過熟，味道不佳
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