【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】

▲ 三吉彩花近日人氣急升。

Netflix日劇《今際之國的有栖》成為近期劇迷焦點，當中不少女主角表現突出，其中在後段才出場的三吉彩花，型格十足，吸走不少注意力。三吉彩花被不少網民翻查背景，其標準而健康的體型亦備受注目。

早在周杰倫及五月天合作的歌曲《說好不哭》MV任女主角的三吉彩花，當時已憑出眾氣質及唯美外表，一度被網民起底。

▲ 《今際之國的有栖》中三吉演出「海濱」幹部相當型格。（劇照）

至近日在《今際之國的有栖》中，三吉演出「海濱」幹部安梨鶴奈，跟過去清純形象截然不同，又成為談論。

三吉彩花身高5呎6吋，擁有白皙皮膚與纖細身材，卻只有約100磅的體重，屬標準模特兒比例，難怪出道已作不少時尚品牌及廣告的寵兒。

▲ 曾演出《說好不哭》MV驚為天人。

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曾錯誤減肥

三吉彩花也曾經歷瘋狂而錯誤的減肥日子，模特兒出道的她，曾表示因身邊人都很瘦，所以也瘋狂減肥，經歷過不健康的飲食習慣，曾每天只吃水果和果凍，雖然變瘦，但體力變差，皮膚粗糙，氣色也不佳，上鏡反而不美。

後來她決定要於飲食和運動間取得平衡，放是進行三個有營而健康減肥法。

1/ 早上起床必做運動； 2/每日60次腹肌訓練 3/睡前按摩

看圖知點減肥

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三吉彩花在飲食上，也曾表示嘗試吃素，並不吃任何動物成分的食物，包括雞蛋，乳製品和蜂蜜。因她曾對很多東西呈過敏，很多食物都不該吃，對身體反而更好。

但她每餐會多吃沙津，因大量的維他命和纖維有益身體，能感受到身體輕盈。

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▲ 身材超靚。（取自IG）

三吉彩花曾分享以五層龍茶減肥，因五層龍茶可以在飯前飲用，來抑制碳水化合物對糖的吸收，且排便得到改善。

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她亦公開一款低卡蘿蔔蛋花湯食譜，只要簡單的材料就能帶來飽肚感！材料包括四分之一條白蘿蔔、半條紅蘿蔔、三至四隻冬菇、四分之一顆洋蔥、少許芹菜和兩顆雞蛋。

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