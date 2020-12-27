  • 21°C
香港時間 : 20201227日 (日) 19:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】

娛樂 18:11 2020/12/27

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

三吉彩花近日人氣急升。

Netflix日劇《今際之國的有栖》成為近期劇迷焦點，當中不少女主角表現突出，其中在後段才出場的三吉彩花，型格十足，吸走不少注意力。三吉彩花被不少網民翻查背景，其標準而健康的體型亦備受注目。

早在周杰倫及五月天合作的歌曲《說好不哭》MV任女主角的三吉彩花，當時已憑出眾氣質及唯美外表，一度被網民起底。

《今際之國的有栖》中三吉演出「海濱」幹部相當型格。（劇照）

至近日在《今際之國的有栖》中，三吉演出「海濱」幹部安梨鶴奈，跟過去清純形象截然不同，又成為談論。

三吉彩花身高5呎6吋，擁有白皙皮膚與纖細身材，卻只有約100磅的體重，屬標準模特兒比例，難怪出道已作不少時尚品牌及廣告的寵兒。

曾演出《說好不哭》MV驚為天人。

【金剛芭比】拍《Sweet Home》狂操肌6個月體脂僅8%　38歲韓星李詩英戲外身份超驚人

曾錯誤減肥

三吉彩花也曾經歷瘋狂而錯誤的減肥日子，模特兒出道的她，曾表示因身邊人都很瘦，所以也瘋狂減肥，經歷過不健康的飲食習慣，曾每天只吃水果和果凍，雖然變瘦，但體力變差，皮膚粗糙，氣色也不佳，上鏡反而不美。

後來她決定要於飲食和運動間取得平衡，放是進行三個有營而健康減肥法。

1/ 早上起床必做運動； 2/每日60次腹肌訓練 3/睡前按摩

看圖知點減肥

    點擊圖片放大
    +4
    +3

三吉彩花在飲食上，也曾表示嘗試吃素，並不吃任何動物成分的食物，包括雞蛋，乳製品和蜂蜜。因她曾對很多東西呈過敏，很多食物都不該吃，對身體反而更好。

但她每餐會多吃沙津，因大量的維他命和纖維有益身體，能感受到身體輕盈。

【港姐2020】港姐冠軍謝嘉怡修身秘訣大公開　靠減肥餐單3個星期減11磅

身材超靚。（取自IG）

三吉彩花曾分享以五層龍茶減肥，因五層龍茶可以在飯前飲用，來抑制碳水化合物對糖的吸收，且排便得到改善。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

她亦公開一款低卡蘿蔔蛋花湯食譜，只要簡單的材料就能帶來飽肚感！材料包括四分之一條白蘿蔔、半條紅蘿蔔、三至四隻冬菇、四分之一顆洋蔥、少許芹菜和兩顆雞蛋。

同場加映：營養師推薦5款較健康午餐肉

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星減肥】轉行OL腰間發胖身材走樣　麥明詩減肥一星期回復Fit爆身形【多圖】
17:52 2020/09/05
【明星減肥】轉行OL腰間發胖身材走樣　麥明詩減肥一星期回復Fit爆身形【多圖】
【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】
10:37 2020/10/16
【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】
【明星減肥】高海寧水腫易肥體質最高峰重135磅　靠日用5分鐘做3個動作成功減25磅
17:09 2020/10/17
【明星減肥】高海寧水腫易肥體質最高峰重135磅　靠日用5分鐘做3個動作成功減25磅
娛樂人物職業 模特兒 減肥 五月天 運動 演員 Netflix 周杰倫 日本

最高瀏覽

【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
17:23 2020/12/26
【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物
12:34 2020/12/26
【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物