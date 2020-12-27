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【新冠肺炎】明華大廈A座9人確診涉5個單位　張竹君不排除喉管或環境污染播毒

社會 18:05 2020/12/27

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（經濟日報資料圖片）

本港今日新增約70宗確診新冠肺炎個案，多幢大廈亦爆疫，當中明華大廈至今已有9人確診，涉及5個單位；而平田邨平誠樓則有6個單位染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明華大廈A座至今有9人確診，當中有家庭群組個案，共涉及5個單位，當中3個單位於同一層，餘下2個單位則分別於兩個不同層數，包括1個單位涉與爆疫樓層三個單位其中一個的樓上、樓下。

被問及會否涉喉管污染，張竹君認為環境污染或住戶不自覺傳播感染就一定有，惟亦不能排除喉管或抽氣扇傳播病毒，暫時進行檢測亦未見新確診情況，未見有大型傳播，呼籲市民留意自己情況，包括單位內喉管及U型管、抽氣扇等，外出亦需戴上口罩及注重個人及手部衞生。

至於平田邨平誠樓則有6個單位染疫，涉及不同層數、不同座向，當中2個單位屬相同室號，但相隔10多樓層。

張竹君亦提及，食衞局昨晚已發出強制檢測公告，要求曾於11月24日至12月26日到訪鯉魚門邨鯉生樓者接受強制檢測；而公告亦提到曾訪彩雲（二）邨明麗樓及乙明邨明恩樓的人士，亦需於12月27日至29日期間接受第二次強制檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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