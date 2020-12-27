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香港新聞博覽館兩周年　前身街市檔主潘婆婆重臨舊地

政治 22:14 2020/12/27

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香港新聞博覽館今日開館兩周年。（香港新聞博覽館圖片提供）

位於中環的香港新聞博覽館，前身是必列啫士街街市，博覽館趁今日開館兩周年紀念，特別找來當年街市的檔主潘婆婆，重臨舊地。潘婆婆話沒想過街市會變成新聞博覽館，希望博覽館可盛戴更多港人集體回憶。

為慶祝兩周年，博覽館今天也舉辦「從擺地攤到網購」的網上講座，由顧問鄭寶鴻，及消委會總幹事黃鳳嫺，大談港人近百年購物習慣的轉變，即從上世紀初的地攤文化，到室內街市、超市大行其道，再到現時網購盛行。

鄭寶鴻回憶說：「今時今日的上環碼頭巴士總站，就是昔日歌手雲集，有『平民夜總會』的上環大笪地，除了夜夜笙歌，亦有占卜星相兼各路奇人異士賣藝，更有擺賣各式地道美食，是香港上一代的珍貴集體回憶。」

博覽館開館首年，已有五萬多人次前來參觀，但今年受新冠肺炎影響，大部分時間休館，博覽館主席陳祖澤希望疫情可盡快受控，讓原本已預約的學生及公眾團體，可以到館參觀。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：尹櫻霖

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