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【確診大廈】觀塘區錄20宗確診續成全港最多　頌康閣、鯉隆樓、啟信樓同時有4人染疫

社會 22:23 2020/12/27

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觀塘區新增20宗確診個案，當中藍田康華苑頌康閣有4人同時染疫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，截至27日零時零分，中心正調查70宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,611宗（包括8,610宗確診個案和1宗疑似個案）。

新增的個案其中一宗為輸入個案，18歲患者由英國返港，返港後第19日樣本呈陽性。詳情即看：【下一頁】

過去14天（12月13日至26日）累計新增1,094宗個案，包括1,010宗本地個案，其中399宗源頭不明。

新增的確診個案續以觀塘區最多宗數，達20宗，當中鯉魚門邨鯉隆樓、啟田邨啟信樓及康華苑頌康閣均有4宗個案。而日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom有3宗確診，淘大花園 D 座、元朗溱柏6座等亦見2宗確診。

南區（2）

  • 鴨脷洲利東邨東安樓（2）

東區（2）

  • 筲箕灣形薈 1A 座
  • 太古康怡花園 P 座

觀塘區（20）

  • 鯉魚門邨鯉生樓
  • 鯉魚門邨鯉隆樓（4）
  • 鯉魚門海傍道西 46 號
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 藍田啟田邨啟信樓（4）
  • 藍田康華苑頌康閣（4）
  • 秀茂坪邨秀安樓
  • 觀塘順安邨安逸樓
  • 九龍灣淘大花園 D 座（2）
  • 九龍灣德福花園 H 座

黃大仙區（9）

  • 新蒲崗采頤花園 8 座
  • 新蒲崗采頤花園 10 座
  • 新蒲崗采頤花園 11 座
  • 東頭(二)邨彩東樓
  • 黃大仙下邨龍康樓
  • 黃大仙下邨龍豐樓
  • 慈雲山慈正邨正明樓
  • 慈雲山慈愛苑愛仁閣
  • 慈雲山慈康邨康添樓

九龍城區（4）

  • 土瓜灣益豐大廈 A 座
  • 土瓜灣興賢街 3 號
  • 黃埔花園錦桃苑 9 座
  • 啟德啟晴邨欣晴樓

深水埗區（6）

  • 深水埗福華街 58A 號
  • 深水埗友聯大樓
  • 長沙灣元州邨元滿樓
  • 長沙灣兼善里 4-6 號
  • 長沙灣李鄭屋邨道德樓
  • 長沙灣麗翠苑麗榕閣

油尖旺區（1）

  • 旺角順興大廈

西貢區（7）

  • 蠔涌路大窩村
  • 將軍澳海悅豪園 1 座
  • 將軍澳中心 2 座
  • 將軍澳日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom（3）
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓

荃灣區（1）

  • 深井浪翠園一期 4 座

沙田區（1）

  • 大圍景田苑敬心閣

元朗區（7）

  • 天水圍俊宏軒 2 座（2）
  • 天水圍天富苑欣富閣
  • 天水圍天富苑榮富閣
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 元朗溱柏 6 座（2）

屯門區（2）

  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 青山灣入境事務中心

葵青區（4）

  • 青衣青華苑華欣閣
  • 青衣盈翠半島 3 座
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 葵涌石蔭邨勇石樓

酒店（1）

  • 油麻地香港城景國際酒店

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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