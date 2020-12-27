【確診大廈】觀塘區錄20宗確診續成全港最多　頌康閣、鯉隆樓、啟信樓同時有4人染疫

▲ 觀塘區新增20宗確診個案，當中藍田康華苑頌康閣有4人同時染疫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，截至27日零時零分，中心正調查70宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,611宗（包括8,610宗確診個案和1宗疑似個案）。

新增的個案其中一宗為輸入個案，18歲患者由英國返港，返港後第19日樣本呈陽性。詳情即看：【下一頁】



過去14天（12月13日至26日）累計新增1,094宗個案，包括1,010宗本地個案，其中399宗源頭不明。

新增的確診個案續以觀塘區最多宗數，達20宗，當中鯉魚門邨鯉隆樓、啟田邨啟信樓及康華苑頌康閣均有4宗個案。而日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom有3宗確診，淘大花園 D 座、元朗溱柏6座等亦見2宗確診。

南區（2）

鴨脷洲利東邨東安樓（2）

東區（2）

筲箕灣形薈 1A 座

太古康怡花園 P 座

觀塘區（20）

鯉魚門邨鯉生樓

鯉魚門邨鯉隆樓（4）

鯉魚門海傍道西 46 號

藍田平田邨平旺樓

藍田啟田邨啟信樓（4）

藍田康華苑頌康閣（4）

秀茂坪邨秀安樓

觀塘順安邨安逸樓

九龍灣淘大花園 D 座（2）

九龍灣德福花園 H 座

黃大仙區（9）

新蒲崗采頤花園 8 座

新蒲崗采頤花園 10 座

新蒲崗采頤花園 11 座

東頭(二)邨彩東樓

黃大仙下邨龍康樓

黃大仙下邨龍豐樓

慈雲山慈正邨正明樓

慈雲山慈愛苑愛仁閣

慈雲山慈康邨康添樓

九龍城區（4）

土瓜灣益豐大廈 A 座

土瓜灣興賢街 3 號

黃埔花園錦桃苑 9 座

啟德啟晴邨欣晴樓

深水埗區（6）

深水埗福華街 58A 號

深水埗友聯大樓

長沙灣元州邨元滿樓

長沙灣兼善里 4-6 號

長沙灣李鄭屋邨道德樓

長沙灣麗翠苑麗榕閣

油尖旺區（1）

旺角順興大廈

西貢區（7）

蠔涌路大窩村

將軍澳海悅豪園 1 座

將軍澳中心 2 座

將軍澳日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom（3）

將軍澳寶林邨寶仁樓

荃灣區（1）

深井浪翠園一期 4 座

沙田區（1）

大圍景田苑敬心閣

元朗區（7）

天水圍俊宏軒 2 座（2）

天水圍天富苑欣富閣

天水圍天富苑榮富閣

天水圍天逸邨逸潭樓

元朗溱柏 6 座（2）

屯門區（2）

屯門澤豐花園澤民樓

青山灣入境事務中心

葵青區（4）

青衣青華苑華欣閣

青衣盈翠半島 3 座

葵涌石蔭邨仁石樓

葵涌石蔭邨勇石樓

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記者：徐紹軒