【確診大廈】觀塘區錄20宗確診續成全港最多 頌康閣、鯉隆樓、啟信樓同時有4人染疫
社會 22:23 2020/12/27
衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，截至27日零時零分，中心正調查70宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,611宗（包括8,610宗確診個案和1宗疑似個案）。
新增的個案其中一宗為輸入個案，18歲患者由英國返港，返港後第19日樣本呈陽性。詳情即看：【下一頁】
過去14天（12月13日至26日）累計新增1,094宗個案，包括1,010宗本地個案，其中399宗源頭不明。
新增的確診個案續以觀塘區最多宗數，達20宗，當中鯉魚門邨鯉隆樓、啟田邨啟信樓及康華苑頌康閣均有4宗個案。而日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom有3宗確診，淘大花園 D 座、元朗溱柏6座等亦見2宗確診。
南區（2）
- 鴨脷洲利東邨東安樓（2）
東區（2）
- 筲箕灣形薈 1A 座
- 太古康怡花園 P 座
觀塘區（20）
- 鯉魚門邨鯉生樓
- 鯉魚門邨鯉隆樓（4）
- 鯉魚門海傍道西 46 號
- 藍田平田邨平旺樓
- 藍田啟田邨啟信樓（4）
- 藍田康華苑頌康閣（4）
- 秀茂坪邨秀安樓
- 觀塘順安邨安逸樓
- 九龍灣淘大花園 D 座（2）
- 九龍灣德福花園 H 座
黃大仙區（9）
- 新蒲崗采頤花園 8 座
- 新蒲崗采頤花園 10 座
- 新蒲崗采頤花園 11 座
- 東頭(二)邨彩東樓
- 黃大仙下邨龍康樓
- 黃大仙下邨龍豐樓
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 慈雲山慈愛苑愛仁閣
- 慈雲山慈康邨康添樓
九龍城區（4）
- 土瓜灣益豐大廈 A 座
- 土瓜灣興賢街 3 號
- 黃埔花園錦桃苑 9 座
- 啟德啟晴邨欣晴樓
深水埗區（6）
- 深水埗福華街 58A 號
- 深水埗友聯大樓
- 長沙灣元州邨元滿樓
- 長沙灣兼善里 4-6 號
- 長沙灣李鄭屋邨道德樓
- 長沙灣麗翠苑麗榕閣
油尖旺區（1）
- 旺角順興大廈
西貢區（7）
- 蠔涌路大窩村
- 將軍澳海悅豪園 1 座
- 將軍澳中心 2 座
- 將軍澳日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom（3）
- 將軍澳寶林邨寶仁樓
荃灣區（1）
- 深井浪翠園一期 4 座
沙田區（1）
- 大圍景田苑敬心閣
元朗區（7）
- 天水圍俊宏軒 2 座（2）
- 天水圍天富苑欣富閣
- 天水圍天富苑榮富閣
- 天水圍天逸邨逸潭樓
- 元朗溱柏 6 座（2）
屯門區（2）
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 青山灣入境事務中心
葵青區（4）
- 青衣青華苑華欣閣
- 青衣盈翠半島 3 座
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 葵涌石蔭邨勇石樓
酒店（1）
- 油麻地香港城景國際酒店
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記者：徐紹軒