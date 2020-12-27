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【強制檢測】12月15日起曾訪聯合醫院爆疫病房者　須於周三前強制檢測

社會 22:56 2020/12/27

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（經濟日報資料圖片）

聯合醫院2D病房爆疫，至今已有19人確診及初步確診，當中亦涉及護士、抽血員及病房助理。食衞局發公告引用《第599J章》，要求12月15日至27日曾身處院內P座2D病房及S座深切治療部的人士，都需接受強制檢測。

聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組今日再多7人確診，亦有5名工作人員和1名病人初步確診，即至今有12名病人及7名工作人員共19人染疫，約有60至70名員工要接受強制檢疫。詳情請見【下一頁

當局稱，有關人士包括工作人員、病人及訪客等，均須於12月30日或之前於下列途徑接受強制檢測：

  • 流動採樣站接受檢測服務
  • 社區檢測中心接受檢測服務
  • 於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機，或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點
  • 於醫管局普通科門診診所或急症室，按照醫管局醫護人員的指示接受檢測
  • 自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測

發言人稱，如已於12月25日至27日期間接受檢測，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府會繼續追蹤曾訪有關地方並可能受感染人士，嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求有關人士於指明期間內接受檢測，違者可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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