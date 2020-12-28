【抗疫一年】東區醫院醫護團結抗疫　對抗漫長疫戰同事成戰友

▲ 東區醫院放射部高級放射師溫紹斌。（陳永康攝）

本港第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，更涉及不少家庭聚會、院舍群組等，加上無病徵患者比例多，走在抗疫最前綫的公立醫院醫護坦言，今波疫情面對的挑戰及工作量都增加，有放射師要日為逾百病人照肺；醫護在照料病人時亦需更主動及細心，例如待病人如小朋友般哄着做檢查、安排染疫家庭在同一醫院留醫等。

照顧院舍患者 「如小孩般哄」

東區醫院感染控制分流病房經理梁翠瑩表示，無病徵病人在今波疫情明顯增加，有些病人在留醫期間都不自覺有不適，但醫護會留意到他們出現血氧量偏低情況，主動為病人跟進及安排檢查，即時告知患者最新病情，提醒他們注意、勿輕視。

▲ 東區醫院感染控制分流病房經理梁翠瑩。（陳永康攝）

梁翠瑩形容，今波疫情不乏院舍患者，他們的表達及自我照顧能力都較弱，面對不熟悉的院內環境及穿上全副保護裝備的醫護時，難免感到大壓力。她說，曾有病人因而抗拒服藥或用餐，作為照顧者除了態度要溫柔外，更要不時觀察他們的喜好，並跟院舍員工及病人家屬多加溝通，減低患病院友對醫院的陌生感。

該院放射部高級放射師溫紹斌亦指，在病房留醫的病人多需要躺在床上照X光，但部分院舍患者會坐不定、不願意做檢查等，因此要想辦法讓他們安靜地接受檢查，

待他們如小朋友般，讚揚他們很乖、𠱁下他們。

▲ 東區醫院放射部高級放射師溫紹斌。（陳永康攝）

六口家確診 安排同層病房留醫

東區醫院感染控制組高級護士長黎衛文憶述，曾有一家六口先後確診，有老有幼，醫院將他們安排在同一層的病房留醫，病人病情進展都良好，部分人更快將康復出院。她認為，如一家人不幸染疫，在可行情況下，安排他們在同一醫院或樓層的病房接受治療，可互相支持，

就算大家未必可以見到面，至少都可以知道一家人同在。

▲ 東區醫院感染控制組高級護士長黎衛文。（陳永康攝）

梁翠瑩及黎衛文都曾經歷2003年沙士，二人認為，當年因無經驗及缺乏保護裝備，加上感染沙士的死亡率高，感覺會「驚好多」，今年疫情雖然漫長，但感動團隊很齊心及團結，努力應戰，令患者得到適切的治療，同事之間亦成為戰友，增強了信心。

抗疫近一年，東區醫院醫護們一人都有一個新年願望，打贏疫戰盼與港人再「起飛」，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩