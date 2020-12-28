【抗疫一年】東區醫院醫護抗疫犧牲假期及家庭生活　盼與港人一齊「打贏」

▲ （陳永康攝）

新冠肺炎肆虐本港將近一年，公立醫院醫護為抗疫難免犧牲了假期及家庭生活，但因禍得福，同事成戰友、團隊更團結，病人的感恩亦成為他們繼續緊守崗位的動力之一。2021年即將來到，醫護們一人都有一個新年願望，不單止希望本港盡快打贏這場漫長的抗疫戰，更盼能與港人再度「起飛」去旅行，大眾亦可回復正常生活。

東區醫院急症科駐院醫生楊諾信表示，疫情前很喜歡邀請同事們到家中聚餐，但過去一年因疫情關係都不會這樣做，

因一個同事染疫，會影響整個部門的工作及運作，加上想疫情盡快消退，所以都會小心為上。

▲ 東區醫院急症科駐院醫生楊諾信。（陳永康攝）

加入公立醫院約7年的他希望，急症科在新一年可以在疫情中全身而退，

在見到曙光下可迎接到這一日。

該院感染控制分流病房經理梁翠瑩及感染控制組高級護士長黎衛文都曾經歷2003年沙士，二人認為，當年因無經驗及缺乏保護裝備，加上感染沙士的死亡率高，感覺會「驚好多」，今年疫情雖然漫長，但感動團隊很齊心及團結，努力應戰，令患者得到適切的治療，同事之間亦成為戰友，增強了信心。

▲ 東區醫院感染控制組高級護士長黎衛文。（陳永康攝）

黎衛文說，自己愛去旅行，以往每年都會外遊，故寄望新一年新冠肺炎疫情可以完結，然後與大家再「起飛」去旅行。愛唱歌的梁翠瑩則冀，新一年可有機會除下口罩參與合唱團，

大家可回復正常生活，做回個人喜愛的事情。

該院放射部高級放射師溫紹斌笑言，早已預訂復活節得機票，盼屆時可如期出發，

希望香港人都一樣。

▲ 東區醫院感染控制分流病房經理梁翠瑩。（陳永康攝）

▲ 東區醫院放射部高級放射師溫紹斌。（陳永康攝）

東區醫院醫護們形容，本港第四沒疫情所面對的挑戰及工作量都比前三波增加，但團隊更團結抗疫，照料病人亦要更更細心，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩