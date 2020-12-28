【新冠肺炎】兩名確診者到訪荃灣海之戀及將軍澳Monterey Place　商場設有DON DON DONKI

▲ 有新冠肺炎確診者曾到訪荃灣海之戀、將軍澳Monterey Place

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（27日）新增70宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔69宗，當中23宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增18間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。

有兩名患者曾於12月18日到訪將軍澳Monterey Place，及於12月19日荃灣海之戀商場，而兩個商場內均設有DON DON DONKI（驚安之殿堂）。TOPick正向DON DON DONKI查詢有關事件。

根據衞生防護中心資料，新增的18間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

中西區 無限極廣場 Oliver's Super Sandwiches（18/12/2020 #8291）

九龍

油尖旺 海運大廈 度小月（13/12/2020 #8118）

油尖旺 豉油街68號 農米莊（17/12/2020 #8195）

油尖旺 寶勒巷26-36號 川婆婆（19/12/2020 #8168）

油尖旺 泰怡大廈 生力冰廳（19/12/2020 #8195）

油尖旺 奧海城2期 羅麥記（19/12/2020 #8205）

觀塘 九龍灣國際展貿中心EMAX 華星冰室（14/12/2020 #8165）

紅磡 紅磡廣場 稻香（20/12/2020 #8205）

黃大仙 黃大仙中心南館 喜記（22/12/2020 #8494）

黃大仙 黃大仙中心南館 銀咖哩（23/12/2020 #8494）

黃大仙 黃大仙下邨熟食亭 醉和里（24/12/2020 #8494）

深水埗 日輝大廈 富園豐海鮮酒家（22/12/2020 #8561）

新界

荃灣 寶成樓 拉麵台風（14/12/202 #8288）

荃灣 海之戀商場 星巴克咖啡（19/12/2020 #8291）

荃灣 海之戀商場 WM Café & Bar（19/12/2020 #8291）

元朗 寶城洋樓 永年士多（17/12/2020 #8324）

大埔 大埔超級城 大家樂（18/12/2020 #8118）

沙田 碩門商場 德聲酒家（19/12/2020 #8112）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣